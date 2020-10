Amir fidèle à lui-même avec ‘Ressources’

Nouvel album pour Amir qui est aujourd’hui dans les bacs avec Ressources. Un troisième album qui reflète parfaitement l’artiste et à découvrir avec aficia.

C’est déjà l’heure du troisième album pour Amir, lui que le public a eu l’occasion de découvrir dans ‘The Voice’ avant de le soutenir lors de son aventure Eurovision quand il portait très dignement les couleurs de la France avec “J’ai cherché”.

Après Au coeur de moi (2016) certifié Triple Disque de Platine tout comme Addictions (2017), le chanteur signe donc son retour avec Ressources. Un troisième album studio très riche, 18 pistes, déjà porté par les titres “La fête”, “Toi” ou encore “Ma lumière” et “On verra bien”

Amir égal à lui-même…

18 pistes et quelques collaborations… En effet, on retrouve sur Ressources Indila avec “Carrousel”, The Idan Raichel Project, le jeune talent Céphaz avec “Comme il faut” mais également 7 Jaws et Bambino.

Après les petites surprises offertes avec ses collaborations il y aura un constat simple : Amir nous propose un album à son image. Pas de révolution, pas de surprises majeures. Amir reste dans la lignée de son début de carrière. Et au final, pourquoi s’en plaindre !

Amir est solaire, toujours…

Ressources est très largement porté par des sonorités dansantes et un rythme qui laisse que peu de place au répit. Amir fait également la part belle à l’optimisme. Il reste un artiste solaire, même quand il vient nous parler des sujets plus compliquée, plus lourds. Il y a toujours cette pointe d’espoir, une porte légèrement ouverte sur un rayon de lumière, cette source d’espoir et de foi en l’humanité, en l’amour.

Le constat est flagrant, par exemple, avec “On verra bien”. Véritable hymne à se dépasser, à prendre chaque jour comme il vient et toujours croire en soi mais également avoir cette confiance en l’humanité et en ceux qui partagent notre quotidien. Comme une force qui sommeille en chacun de nous.

Amir réchauffe nos coeurs…

Au final, Ressources est parfois un peu long lors d’une écoute globale et d’une traite. Une certaine monotonie s’installe même si l’opus offre de instants surprenants comme avec “Fous” par exemple.

Malgré ce petit ‘défaut’, l’album est de très bonne facture et on retrouve Amir comme nous l’aimons. Un grand sourire aux lèvres mais également dans le cœur. C’est certes parfois un peu mielleux, mais c’est d’une force optimiste folle, d’une envie de vivre, d’aimer et de partager qui faire réellement du bien. Et qu’Amir nous propose de faire “La fête” ou qu’il nous présente “Cet homme”, il nous touche d’une manière simple et authentique. C’est tout ce qu’on lui demande.

