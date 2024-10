Hoorsees en interview ‘Flash’ : “Dans cet album les textes sont assez surréalistes”

Programmé au festival du Musilac cet été à Aix-les-Bains, nous avons rencontré Hoorsees. Le groupe émergent revient sur sa naissance et son dernier album Big.

L’interview ‘Flash’ de Hoorsees :

Pouvez-vous vous présenter ?

On s’appelle Hoorsees, on fait de l’indie rock et de l’indie pop. On est de Paris et ce quatuor existe depuis fin 2018. Par exemple avant, Alex avait un groupe de punk mais sans ambition de carrière, Thomas faisait aussi pas mal de musique. Nous sommes très contents d’être ici au Musilac, les festivals ça fait un peu vacances (rires).

Vous avez dévoilé votre troisième album Big en janvier, quel est son fil conducteur ?

Deux mots : french touch. L’ambition d’Alex qui a composé l’album était de faire un mix entre Phoenix et les Strokes. Ces deux groupes ont été nos influences pour créer ce projet. En fait, on a pris volontairement ce virage et on a voulu se moderniser un peu. Avant notre musique était plus ancrée dans les années 90. On a passé le cap 2010 (rires) mais je ne pense pas que l’on passera le cap 2020 pour l’instant ! Dans cet album les textes sont assez surréalistes, ce sont plus des images, il n’y a pas de storytelling.

Pour accompagner la sortie du projet, avez-vous dévoilé des clips ?

Oui bien sûr, ils sont sortis au même moment et aujourd’hui nous sommes là pour promouvoir ce projet à travers divers festivals. Le Musilac doit être l’un de nos plus gros festivals.

Avez-vous déjà fait des collaborations avec d’autres artistes ?

On collabore avec d’autres groupes mais ce n’est jamais sorti de manière officielle. Par exemple, l’album a été produit par Joseph Signoret de Keep Dancing Inc et d’autres personnes talentueuses, des musiciens et producteurs. Dans ce nouvel album il y a pas mal de claviers et d’inspirations électroniques. Donc c’était bien d’avoir l’expertise de quelqu’un. À l’avenir pourquoi pas faire des collaborations.

Quels sont les futurs projets ?

On réfléchit à l’avenir, on écrit au fur et à mesure. On va commencer à y penser !

Inès Fakche