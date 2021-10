Terence James et Flo Malley en interview : ‘The Voice All Stars’, leurs objectifs, leurs projets…

Focus ‘The Voice All Stars’ ! aficia s’est permis de poser quelques questions à Flo Malley et Terence James, deux candidats emblématiques de l’émission. Il nous parle de leurs prestations et de projets futurs …

Comme pour Louis Delort, Luc Arbogast et MB14 il y a quelques jours, nous sommes très curieux et avons voulu savoir ce qu’il se passe dans la tête des candidats qui participent à l’édition ‘The Voice All stars’.

Nous sommes donc partis à la rencontre de Terence James (saison 9) et Flo Malley (saison 1) de ‘The Voice’ pour avoir leur ressenti après leur prestation aux Auditions à l’aveugle. On a également parler de la suite de l’aventure et de leurs petits favoris…

Flo Malley et Terence James en interview…

J’imagine que vous étiez devant votre télévision le soir de la diffusion de votre Audition à l’aveugle dans ‘The Voice All Stars’. Quel regard portez-vous sur votre prestation ?

Flo Malley : Plutôt satisfait de la prestation. Je pense que je suis allé chercher l’émotion et la rage que je voulais transmettre à ce moment-là. En termes de regrets, je me suis un peu trop lâché sur la fin. Alors ça passe parce que le message s’y prêtait à ce moment-là, mais j’aurais pu mieux faire sur cette phrase. Mais globalement, j’ai donné ce que j’avais à donner !

Terence James : Déjà merci beaucoup pour cette interview. Samedi soir, j’étais à Istanbul en concert alors je n’ai pas pu regarder. En revanche, j’ai pu visionner l’émission dès que je suis rentré à l’hôtel vers 3h du matin 😀 ! C’était un bel épisode avec beaucoup de beaux talents ! C’était un honneur de faire partie des artistes qui ont été sélectionnés pour cette édition anniversaire.

Quels étaient et quels sont les objectifs, tant personnels que professionnels, qui vous poussent à participer à cette saison anniversaire ?

Flo Malley : L’objectif personnel, c’est de faire mieux que la première fois. Aussi, me rassurer sur le fait que je me suis amélioré, que j’ai bossé et pris en expériences. C’est aussi une façon d’expier une sale période que j’ai traversée l’année dernière, puisque j’ai perdu ma maman pour ne rien vous cacher.

La participation à cette émission, c’est aussi un exutoire pour moi, me focaliser sur du positif. De façon plus professionnelle, c’est aussi de profiter de l’exposition de l’émission pour envoyer des morceaux derrière et reconquérir un public. Sur la première émission, j’avais commencé, mais je n’étais pas été, à mon goût, allé assez loin pour drainer suffisamment de monde et sortir mon projet.

Terence James : Je n’ai pas forcément d’objectifs… Evidemment je vais essayer d’aller le plus loin possible et je vais tout faire pour ! Mais on ne sait jamais ce qu’il peut arriver, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu… Alors, j’essaye de ne pas penser à la compétition et juste rester focus sur mes prestations, et de donner le meilleur de moi-même à chaque performance lorsque je suis sur cette scène ! C’est une scène incroyable et l’équipe de son, des lumières, de la musique… sont tellement forts qu’on se régale à chaque fois !

À quoi devons-nous nous attendre dans ‘The Voice All Stars’ ?

Flo Malley : C’est vrai que cette année, il y a un gros niveau vocal. C’est assez impressionnant ! On se fait tous peur les uns les autres. Je ne sais pas si les autres partagent cette même sensation. En tout cas moi, je ne suis pas dans une peur mais plutôt une admiration de les voir chanter, les entendre… Je trouve ça impressionnant ! Forcément, il faut être à la hauteur. On se dépasse un peu tous, on dépasse un peu nos limites dans cette émission. Puisqu’on est tous conscients qu’il faut envoyer du lourd. On est à 200% de nos capacités. Donc c’est super cool.

Terence James : Oui la barre est extrêmement haute sur cette saison et je pense que depuis la première saison, j’ai beaucoup beaucoup travaillé à la fois sur mes prestations mais aussi sur ma voix et sur mon image. J’ai vraiment hâte de montrer à tout le monde que je mérite ma place et j’espère que le public va être d’accord avec moi… Je vais tout faire pour en tous les cas 😀.

Entre votre premier passage dans ‘The Voice’ et celui-ci, il s’est passé beaucoup de choses pour vous… Profiterez-vous de cette remise en lumière en prime time sur TF1 pour dévoiler la suite de vos projets, et si oui, quels sont-ils?

Flo Malley : Oui ! J’ai un EP qui est prêt. J’ai d’autres titres qui sont sur le feu et j’espère que ça sortira très vite après l’émission. Un premier single va sortir rapidement !

Terence James : Bien sûr, il s’agit d’une très belle vitrine que de passer par ‘The Voice avec énormément de téléspectateurs. Depuis, il y a eu l’Eurovision, j’ai également signé chez Sony Music et Twin Musique et on a préparé un single qui va sortir en octobre ! En fait, j’ai flashé sur un groupe suédois à qui on a proposé de faire ce single en français et en anglais ! Je suis très impatient 😉

Enfin, quel est votre petit favori dans l’émission cette année ?

Flo Malley : J’ai décidé d’envoyer un tiercé gagnant dans lequel Louis Delort serait gagnant. En second, il y aurait Anne Sila, et en troisième il y aurait Gjon’s Tears ! Je ne me suis pas placé dans ce trio gagnant 😋, même si j’aimerais bien ! On verra, je préfère ne pas m’avancer et me jeter des fleurs. Les trois que je viens de citer ont tellement un gros niveau qu’ils ne déméritent pas leurs places !

Terence James : Mon favori de cette année c’est Emmy Liyana, je trouve que son style et sa voix sont vraiment incroyables !