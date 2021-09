Ce sont des candidats qui ont marqué le concept ‘The Voice’. À l’occasion des retours de Luc Arbogast, MB14 et Louis Delort dans le programme édition ‘All Stars’, aficia est allé à leur rencontre pour leur poser quelques questions…

Ils ont marqué la première, deuxième et cinquième saison de ‘The Voice’, de par leur prestation, leur univers ou leur apparence. Louis Delort, Luc Arbogast et MB14 ont su charmer le public et sont allés très loin dans la compétition dans leur saison respective.

Même s’ils n’ont pas remporté la compétition, chacun d’entre eux a eu l’opportunité d’aller à la rencontre du public qui l’a suivi, voire plébiscité. Malgré les gros moments de doute faisant partie de la carrière d’un artiste, il y a eu des singles, des albums, des tournées, des rencontres…

Ainsi, aficia prend des nouvelles des artistes qui ont marqué ‘The Voice’ et qui concourent à être la plus belles des plus belles voix de France à travers la saison ‘All Stars’ actuellement en diffusion sur TF1.

Luc Arbogat, MB14 et Louis Delort en interview…

J’imagine que vous étiez devant votre TV le soir de la diffusion de votre Audition à l’aveugle dans ‘The Voice All Stars’. Quel regard portez-vous sur votre prestation ?

Luc Arbogast : Je suis tout à fait convaincu d’avoir proposé une excellente prestation, qui définit parfaitement mon travail actuel.

MB14 : Oui j’étais devant la télé avec Raphaël Bénoliel, le producteur de ‘Ténor’ (film où il sera prochainement à l’affiche, ndlr). On a passé une belle soirée à regarder les différents passages, à discuter de ‘The Voice’, de musique, des futures étapes… Je suis très content de ma prestation surtout quand je sais que j’avais passé la nuit d’avant à stresser, j’ai dormi 4h et la journée a été très difficile mentalement car j’étais très fatigué physiquement et vocalement donc je trouve que je m’en sors très bien, et je suis content que Florent Pagny se soit retourné et que ma prestation ait quand même intéressé les autres coachs, notamment Patrick Fiori ! Je n’ai pas vraiment de regret dans le sens où j’ai fait de mon mieux et où Florent m’a permis de continuer l’aventure, ce qui est déjà super !

Louis Delort : Oui j’ai regardé la diffusion avec ma fiancée Angèle. Le seul petit regret que j’ai pu avoir c’est que mon projet actuel, ANIMA, n’ai pas été évoqué lors de mon portrait. Pour la prestation je suis plutôt content du résultat et de revoir ces images des coachs qui se retournent et de leurs commentaires m’ont beaucoup touchés. Sur le moment je m’en souvenais plus !

Je poursuis mon travail de création avec sincérité et maturité. Luc Arbogast

Quels étaient et quels sont les objectifs, tant personnels que professionnels, qui vous poussent à participer à cette saison anniversaire ?

Luc Arbogast : J’ai répondu à l’invitation pour le plaisir de retrouver l’ambiance de la grande aventure ‘The Voice’. Après ma réussite post programme, je n’ai pas de nécessité de concourir, mais de retrouver le public, et présenter mes projets actuels.

MB14 : Ayant déjà atteint la finale en 2016 dans l’équipe de Mika, le challenge cette année est encore une fois d’atteindre la finale, et surtout de faire de mon mieux et de montrer encore plus aux gens l’étendue de mon évolution et de mes capacités. Et c’est aussi pour le symbole et le plaisir d’y reparticiper et de retrouver cette ambiance et cette équipe !

Après je dois admettre que j’ai eu quelques gros moments de doutes pendant lesquels j’avais décidé de ne pas participer à cause de la peur et du stress. Heureusement, j’ai eu une grosse conversation avec Bruno Berbérès à peine quelques jours avant le début du tournage et il a réussi à me ramener à la raison 😀.

Louis Delort : L’objectif est de me remettre au défi en participant à une édition regroupant quelqu’une des meilleures voix ayant marquées l’émission mais aussi de prendre du plaisir à retrouver ce plateau et cette ambiance que j’ai connu il y a 10 ans.

À vrai dire je ne peux pas en dire trop mais il faut s’attendre à quelques surprises… MB14

Le but étant de mettre la barre extrêmement haute vocalement parlant et au vu de ce qu’on connaît déjà de vous, à quoi devons nous attendre dans ‘The Voice All Stars’ ?

Luc Arbogast : Je m’attaque ici à un classique. L’idée est de démocratiser la musique ancienne, ma voix est au service de notre patrimoine, par conséquent, elle doit être impeccable. Dans mon cas, le style et la direction artistique sont primordiaux.

MB14 : À vrai dire je ne peux pas en dire trop mais il faut s’attendre à quelques surprises, notamment sur la crossbattle qui dans mon souvenir est ma meilleure prestation sur tout mon parcours ‘The Voice’, et j’en suis très fier. J’ai hâte que les gens la découvrent !

Mais le but est toujours d’explorer des nouvelles choses vocalement, de passer du hip-hop au rock en passant par la pop, quelques touches d’opéra et de beatbox. J’aime la diversité musicale et j’espère qu’elle plaira au public également !

Louis Delort : Je vais essayer de faire ce que j’aime faire le plus : faire ressentir des émotions aux spectateurs. Lorsque je chante mon objectif est vraiment celui-ci. Ensuite si j’arrive à surprendre vocalement ceux qui ne m’ont pas entendu depuis 10 ans, j’en serai fier.

Entre votre premier passage dans ‘The Voice’ et celui-ci, il s’est passé beaucoup de choses pour vous… Profiterez-vous de cette remise en lumière en prime time sur TF1 pour dévoiler la suite de vos projets, et si oui, quels sont-ils?

Luc Arbogast : Je poursuis mon travail de création avec sincérité et maturité. Pendant toute cette période de résilience dû au COVID, j’ai eu le temps de me poser dans mon studio, dans mon creuset, pour créer mon nouveau spectacle qui s’inspire des vents du voyage. On fait appel à moi pour des projets incroyables, inattendus, ambitieux où je deviens ‘Ambassadeur’ d’une ville historique, d’un festival l’espace de quelques jours.

Pour 2022, je vais notamment travailler sur l’histoire de plusieurs femmes célèbres de l’histoire de France (Jeanne d’Arc à Orléans, Jeanne de Bourgogne à Dourdan, Sainte Geneviève à Paris). En avril prochain, je jouerai à Orléans pour les Fêtes Joanniques, en juin à Dourdan pour les 800 ans de la citée avec une création originale au pied du château mais aussi des interventions au Conservatoire et la création de l’hymne de l’événement. En septembre 2022, dans le cadre des journées du Patrimoine, nous allons imaginer à Paris un concert exceptionnel au Panthéon pour commémorer l’histoire de Sainte Geneviève.

Les sollicitations s’enchaînent et j’ai l’impression que cette période de ralentissement a redonné une verticalité à ma création. Je suis enthousiaste et prêt à retrouver le public qui me suit où me découvre. Je suis resté le même, un troubadour et un musicien de cœur. Ce public me suit depuis toutes ces années car je pense que je communique avec lui avec sincérité, je crée une alchimie, une faille lumineuse qui fait écho.

Je suis pour le moment seul sur scène, pour exprimer ce voyage intime, mais également pour voyager dans le monde. Un nouvel album sortira également en 2022.

Je défends un projet qui s’appelle ANIMA en duo avec ma fiancée Angèle Debono. Louis Delort

MB14 : Oui en effet il s’est passé beaucoup de choses, que ce soit au niveau artistique, professionnel, personnel, spirituel… Et oui bien sûr, il serait bête de ne pas en profiter mais je ne compte pas que sur l’issue de ma participation à cette saison pour faire découvrir mes projets aux gens. Je travaille actuellement sur un album et je compte en sortir quelques extraits en fin d’année et courant de 2022, et j’attends impatiemment la sortie de ‘Ténor’ qui devrait se situer entre l’été ou la rentrée 2022 !

Louis Delort : Bien entendu, je participe aussi à cette édition pour permettre de me rappeler aux souvenirs du grand public et s’ils le souhaitent, les emmener dans mon univers artistique. Je défends un projet qui s’appelle ANIMA en duo avec ma fiancée Angèle Debono. Nous avons déjà 3 titres en ligne et un album est en préparation. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux @soundsfromanima

Enfin, quel est votre petit favori dans l’émission cette année ?

MB14 : Je n’ai pas de favori à proprement parler car le niveau de cette saison est incroyable, et tout le monde est impressionnant et touchant, et j’ai été choqué par beaucoup de performances et j’ai des bonnes relations avec beaucoup de talents. Si je dois citer des noms, j’ai beaucoup aimé les prestations de Olympe, Anne-Sila, Anahy, Gjon’s Tears, Alhy ou encore Flo Malley, et j’en oublie surement, mais je le répète, tout le monde est vraiment fort et c’est un honneur de compter parmi les talents de cette saison 😀.

Louis Delort : Mon petit favori c’est Flo Malley que j’adore et qui gagne à être entendu. Il a une voix en or et dégage beaucoup d’émotions lorsqu’il chante.

Luc Arbogast : J’aime beaucoup le talent de MB14, il casse les codes, et je pense qu’il m’apprécie pour les mêmes raisons.