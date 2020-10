Clip “On verra bien” : Amir chante une belle leçon de vie

Avant de nous présenter son troisième album Ressources le 16 octobre, Amir dévoile “On verra bien”. C’est à découvrir sur aficia.

Après quelque temps auprès des siens, Amir avait signé son grand retour le 10 juin dernier avec “La fête”. Un titre fédérateur et estival qui s’est vu rejoindre à la rentrée par “Toi” et “Ma lumière”. Deux nouvelles chansons voulues comme des déclarations d’amour remplies de tendresses destinées à sa femme Lital et à son fil. On l’aura donc compris, le nouvel opus, Ressources qui sortira le 16 octobre [précommande] nous plongera au cœur des racines d’Amir, en toute intimité.

Un partage qui ne s’arrête pas là, puisque Amir propose en ce 2 octobre un nouveau titre : “On verra bien”. Une surprise qui devrait faire plaisir à ses nombreux fans avant d’acquérir l’opus à venir !

“Ce que l’on retient fera ce que l’on devient”

Pas étonnant qu’Amir se place sous la signature d’Always Smile (toujours le sourire). Encore une fois, il ne cesse de propager sa positivité à travers une philosophie qui lui est propre. Une façon de relativiser face aux épreuves de la vie.

Avec “On verra bien”, il demande de lâcher prise, de se laisser aller et de faire confiance à la vie. Il harmonise ces paroles par une mélodie à la fois entrainante et dynamique qu’il parsème d’influences israélienne, comme un rappel à ses sources.

Découvrez “On verra bien”, le nouveau clip d’Amir :