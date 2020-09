Clip “Toi” : Amir fait vivre l’amour. Et c’est beau !

Amir continue la promotion de son futur opus avec le clip qui habille maintenant “Toi”. Une très belle déclaration d’amour à vivre sur aficia.

C’est acté, Amir sera de retour dans les bacs avec Ressources, son troisième album, le 16 octobre prochain. Déjà mis en relief par le titre “La fête”, cet opus devrait ravir les fans du chanteur découvert dans ‘The Voice’ et qui avait dignement porté les couleurs de la France au Concours Eurovision de la Chanson en 2016.

Car oui, cette année Amir compte bien nous prouver qu’il est un garçon plein de Ressources et qu’il donnera une très belle suite à Addictions, son dernier opus vendu à plus de 300.000 exemplaires et porté par des titres comme “Longtemps”, “Les rues de ma peine” ou encore “États d’amour”.

Amir face à l’amour éternel…

Le nouvel album d’Amir se décline dans deux versions. Une classique avec 16 titres et une autre, deluxe, avec 19 pistes. Au programme également : 5 collaborations, avec de belles surprises. En effet, on trouvera Indila aux côtés d’Amir pour chanter “Carrousel” alors que la chanteuse qui avait fait son retour avec “Parle à ta tête” doit elle aussi annoncer son nouvel opus. Il retrouvera également OneRepublic après avoir partagé “No Vacancy” avec le groupe. C’est sans oublier Idan Raichel, Céphaz qui a eu l’occasion de nous séduire avec “Depuis toi” ou encore Jaws7 et Bambino.

Mais en attendant de découvrir l’intégralité de cet opus déjà disponible en précommande, Amir mise sur le titre “Toi” qu’il a dévoilé la semaine dernière. Une magnifique chanson qui célèbre l’amour, tout simplement. Et aujourd’hui c’est le clip qui habille le titre qui devrait faire son effet. La réalisation est simple, mais elle reste belle, touchante, pleine d’émotion devant ce couple qui s’aime face à l’éternel.

Ce couple c’est celui que forme Roger et Liliane. Un couple marié depuis 1953… Avec la complicité d’Amir, Roger renouvelle ses vœux d’un amour éternel. Des regards qui en disent beaucoup, des gestes qui touchent le coeur et l’âme. Et juste un mot : “Toi”.

Découvrez “Toi”, le nouveau clip d’Amir :