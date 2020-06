Bénabar conte les méandres de l’amour sur “Tous les divorcés”

C’est avec “Tous les divorcés”, une piste haute en couleur que Bénabar assure son grand retour. C’est à découvrir sur aficia !

Deux années après avoir provoqué un “Feu de joie” sur son dernier disque Le début de la suite certifié Disque d’Or grâce à plus de 50.000 mélomanes conquis et une tournée jouée à guichet fermé entre salles intimistes et zéniths, Bénabar est de retour avec un nouveau single mordant.

Chanteur et comédien de renom qui joue avec une habilité déconcertante avec la langue de Molière, Bénabar dévoilera à l’automne son neuvième opus studio. Pour l’heure, le projet est emmené par le fédérateur “Tous les divorcés” disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales.

Un éternel recommencement

Sur une production lumineuse et organique qui se révèle entraînante, la voix suave et si singulière de Bénabar est mise en avant pour mettre en valeur un texte tantôt chanté, tantôt parlé. Ritournelle efficace délicieusement rétro, “Tous les divorcés” mise sur un refrain entêtant sublimé par un chœur.

Comme à l’accoutumée, l’artiste explore, non sans une once d’humour, un fait important de notre société. Il s’adresse cette fois-ci aux amoureux, ceux qui ne connaîtront qu’un seul amour à ceux qui enchaînent les conquêtes, en passant par les désespérés qui rêvent et idéalisent la relation parfaite. “Tous les divorcés se sont aimés tendrement / Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants” scande le chanteur pour évoquer un cycle de l’amour qui se répète infiniment. À noter d’un clip sera sur nos écrans dès le 26 juin…

Écoutez “Tous les divorcés”, le nouveau single de Bénabar :