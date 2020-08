Clip “Respire” : Gaël Faye confirme son nouvel album

Enfin… Gaël Faye confirme son nouvel album avec le clip qui habille “Respire”. C’est à savourer sur aficia.

Il y a des retour que l’on aime. C’est le cas de celui de Gaël Faye qui confirme, enfin, son nouvel album. Enfin car son dernier et seul opus date déjà de 2013. Ça fait donc déjà 7 ans, une éternité dans le milieu de l’industrie musicale moderne.

Entre temps, Gaël Faye nous aura toutefois combler avec des EP, comme Des fleurs en 2018. Sans oublier la publication de son roman ‘Petit Pays’ dans lequel la révélation scène des Victoires de la Musique en 2018 raconte la vie d’un enfant au Burundi, son pays natal.

Gaël Faye annonce Lundi Méchant

La longue attente d’un nouvel opus de Gaël Faye prendra donc fin cette année, le 6 novembre, avec la parution de Lundi Méchant. Un opus concept né à Bujumbura au Burundi. Si Lundi Méchant trouve sa source dans le nom des soirées organisées par un club de Bwiza, Gaël Faye explique que c’est aussi “commencer chaque semaine avec la volonté d’en découdre avec la vie, les difficultés du quotidien, les crises politiques et économiques qui nous ébranlent” avant de conclure comme un avertissement que c’est aussi “renverser sa perception du monde”.

Un programme qui s’annonce donc très riche et salvateur tout comme peut l’être “Respire”, le premier extrait de cet opus. On y retrouve la plume talentueuse de Gaël Faye qui se pose sur une mélodie entraînante, dansante et addictive. C’est plus que prometteur pour la suite et c’est surtout une belle invitation à prendre une grande bouffée d’air, de briser les barrières du quotidien et d’affronter nos destins au-delà des carcans qui s’imposent à nous.

Découvrez “Respire”, le nouveau clip de Gaël Faye :