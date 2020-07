Clip “La Fever” : Julien Doré donne des nouvelles de la Terre

Après avoir effectué un retour haut en couleur avec “La Fièvre”, Julien Doré livre “La Fever”, une nouvelle version dansante en écoute sur aficia !

L’été 2020 s’annonce sous les meilleurs auspices pour Julien Doré qui prépare activement son grand retour dans les bacs. Avec une sortie programmée au 4 septembre prochain, Aimée succédera ainsi à &, un disque vendu à ce jour à plus de 600 000 copies ! Enrichi de 11 compositions originales, ce cinquième effort portant le nom de sa grand-mère est d’ores est déjà disponible en précommande.

Julien Doré ne manque pas de créativité, il le prouve une nouvelle fois en levant le voile sur “La Fever”, une version remixée de son dernier single à succès “La Fièvre” qui figure déjà parmi les titres les plus diffusés sur les ondes.

Une fête qui tourne court

Concrètement, “La Fever” qui tient plus de la fièvre du samedi soir que du symptôme est légèrement plus dansante et lumineuse que la version originale déjà calibrée pour la saison estivale. C’est aux côtés d’Uslef que l’artiste français signe ce remix rehaussé de touches électroniques et de nombreux effets planants.

Mais c’est surtout la mise en images qui attire l’attention puisque Julien Doré et son acolyte réalisateur Brice VDH nous offrent une suite brillante à “La Fièvre”. Souvenez-vous, le Monde était porté disparu, désireux d’enfin profiter de la vie sans se soucier du devenir des humains. On le retrouve donc au cours d’une Pool Party bien arrosée, entouré de nombreuses femmes ! Le Monde s’adonne à plusieurs activités, tentant plusieurs astuces mordantes pour séduire à la salle de gym et se révélant même mauvais perdant au tennis. Après une petite piqûre de rappel concernant le droit des femmes à l’avortement, le Monde est retrouvé par la gendarmerie qui l’embarque. Attristé, le Monde voulait pourtant juste faire comme tout le monde…

Découvrez “La Fever”, le nouveau clip de Julien Doré :