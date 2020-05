“Et toi” : Leonie invite tous ses copains Tibz, Philippine, Barry Moore…

Leonie fait un joli coup en invitant tous ses amis sur son nouveau single “Et toi”, à découvrir sans plus tarder sur aficia.

On suit le trio vendéens Leonie depuis quelques temps maintenant, et c’est toujours un plaisir de goûter à ce qu’ils appellent leur ‘Surf-pop’, petit clin d’oeil à leur origines.

Fred, Marc et Alban ont marqué les esprits avec les singles “Éléa”, “Plage”, “Voulez-vous” mais aussi une reprise de “Kids” de MGMT. Leur point fort : une énorme dose de soleil, de partage et de bienveillance dans leur musique.

“On a croisé plein de gens sur la route”

Mais comme tout le monde, Léonie est en confinement et cela lui a donné quelques idées : “Avant d’être enfermés chacun chez soi, on a croisé plein de gens sur la route… On a parlé de tout et de rien, on s’est marré, on a fait des conneries, on a fait la teuf, on est devenu potes.. Et quand on a eu l’idée d’écrire une chanson, on a tout de suite eu envie de la partager avec eux”, annonce le groupe sur ses réseaux.

“Eux”, c’est toute cette jolie bande d’artistes que l’on suit également sur aficia. Parmi eux, il y a Léa Paci (à retrouver dans notre Session Live At Home ce jeudi), Tibz, Philippine, Tom Frager, Barry Moore, mais aussi Les Frangines, Malo’ et We Are Gold que l’on aperçoit dans les images. “Et toi”, est tout simplement une histoire entre potes qui donne de l’espoir à quelques jours du déconfinement…

Découvrez “Et toi”, le nouveau single de Leonie :