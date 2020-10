Marshmello invite Usher et Imanbek sur “Too Much”

Marshmello fait équipe avec Usher et Imanbek pour nous offrir l’efficace “Too Much”. C’est en écoute sur aficia.

Quelle année encore pour Marshmello. Après avoir dévoilé les titres “Be Kind” avec Halsey mais aussi “OK Not To Be OK” avec Demi Lovato il y a quelques semaines seulement, le producteur américain sort encore une collaboration de premier choix.

Il invite Imanbek à qui l’on doit le remix de “Roses” de Saint JHN et le chanteur Usher qui a sorti plusieurs titres cette année (“Bd Habits”, “Don’t Waste My Time”). “Too Much” est encore une surprenante collaboration qui se montre efficace et entêtante sous toutes ses formes.

Découvrez “Too Much” de Marshmello, Usher et Imanbek :