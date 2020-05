Saam expose sa “Mémère” sur le devant de la scène

C’est une belle histoire qu’on vous raconte là avec Saam qui dévoile son premier single “Mémère” en écoute sur aficia…

Saam… Connu uniquement pour ses reprises diffusées sur YouTube (Tom Walker, Johnny Hallyday…), l’artiste que l’on vous présente ici a été éduqué par les sonorités rock de Radiohead et par la chanson française (Brassens, Brel…), le tout mêlé à des textes plus récents, et plus profonds que peuvent proposer Nekfeu ou encore Niska.

Saam connaît actuellement un engouement avec son premier single “Mémère”. Pourquoi ? Car il s’agit tout simplement d’une composition sincère et vécue. Le producteur de Suzane (Chad Boccara), met les mots sur les émotions que l’artiste veut transmettre. Immédiatement, Saam nous embarque dans son univers et avec cette voix écorchée vive…

Un hymne intergénérationnel

À l’instant où il poste la version acoustique de “Mémère” sur ses réseaux sociaux, il fait un tabac. Beaucoup d’authenticité, de simplicité dans cette chanson où il fait exposes ses excuses envers sa regrettée grand mère avec qui il n’a, semble-t-il, pas assez profité : “J’aime l’odeur de tes tajines / Mais quand tu m’appelles, je décline / Je ne suis trouvé le temps de te chanter des mélos / Tu me traites de feignant”, chante-t-il sur les couplets, avant de conclure sur les refrains que “Maintenant j’ai tout le temps pour penser à toi, mais tu n’es plus là”.

Un hymne intergénérationnel et fort de sens qui pourrait bien réussir à s’imposer avec cette version radio, cette production moderne et ce thème qui parlera à beaucoup d’entre nous…

Découvrez “Mémère” le premier single de Saam :