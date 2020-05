Tones and I frappe à nouveau avec “Ur So F**cking Cool”

Tones and I risque une fois de plus de rencontrer le succès avec son nouveau titre. “Ur So F**cking Cool” est en écoute sur aficia.

C’est une déferlante… Depuis que “Dance Monkey” est apparu sur les ondes, Tones and I semble bien partie pour être l’une des artistes majeures de cette année, et on l’espère pour elle, des années à venir.

Et il faut bien avouer que l’Australienne a de quoi séduire : un univers atypique, introspectif, des mélodies efficaces et entêtantes, le tout se couplant à un sens du rythme qui fait son effet à chaque nouvelle production.

Quand Tones and I fait Fuck !

Si vous avez encore pas eu l’occasion d’être convaincu par l’univers de Tones and I, on vous invite à écouter le très efficace “The Kids are Coming” ou encore de vous régaler avec “Bad Child” et “Can’t Be Happy All The Time”.

En prime, vous avez l’occasion, aujourd’hui, de découvrir “Ur So F**cking Cool”, son nouveau single. Et une fois de plus la demoiselle fait dans l’efficace, aussi bien au niveau de la production, de la musique et du texte.

Sur un air résolument pop, Tones and I dresse un constat un peu amer, se demandant au passage où sont passés tous ses amis. Elle tire à boulets rouges sur les faux semblants d’une société parfois un peu trop stérile, ne se sentant pas forcément à sa place. C’est efficace, percutant comme un bon gros FUCK !

Découvrez “Ur So F**cking Cool”, le nouveau single de Tones and I :