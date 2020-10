Vitaa et Simane de retour avec ‘VersuS – Chapitre II’

C’est le grand jour pour Vitaa et Slimane qui signent un retour dans les bacs avec le second chapitre de VersuS. C’est en écoute sur aficia.

C’est l’alliance qui aura fait trembler les charts français. Cette alliance c’est celle entre Vitaa et Slimane pour donner naissance à VersuS, l’un des albums les plus vendus en 2019 et qui a fait un véritable carton cette année.

Aujourd’hui le premier volet affiche plus de 500.000 pour une certification Disque de Diamant. Il faut avouer que chaque titre exploité a fait un véritable carton : “Avant toi”, “Pas beau”, “Ça va ça vient” ou encore “VersuS”. Et le chemin du succès ne semble pas prendre fin aujourd’hui, bien au contraire.

Vitaa & Slimane, acte II !

En effet, aujourd’hui le tandem signe son retour dans les bacs avec VersuS – Chapitre II, une réédition de l’album à succès. Mais le duo fait bien plus qu’une simple réédition enrichie de deux, trois pistes…

Au total, le public a le loisir d’écouter 29 titres sur ce nouveau format. On y retrouve ses collaborations avec Kendji Girac, Camélia Jordana, Gims mais également Dadju sur “Tu me laisse”.

En plus des titres déjà connus du public, de nombreuses pistes inédites s’invite à la traclist. C’est le cas de “Ça ira” mais aussi “La scène”, “Coeur de pierre”, “On se reverra” ou encore “De l’or”. L’ensemble des 10 titres inédits offrent une belle cohérence et surfent parfaitement sur la même recette du succès que le premier volume.

L’ensemble est parfaitement radiophonique et taillée pour entrer dans un maximum de playlist. Vitaa et Slimane, en mal de concerts, risquent donc à nouveau de signer un véritable carton dans les bacs, devenant une fois de plus l’un des albums les plus vendus de l’année !