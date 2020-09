Clip “Ça ira” : Vitaa et Slimane invitent à la résilience

C’est sous le soleil de Tenerife que le duo Vitaa et Slimane nous invite à croire toujours en nous et aux lendemains meilleurs avec le clip de “Ça ira”. C’est à voir sur aficia.

Vitaa et Slimane c’est le duo qui semble ne pas connaître la crise, une alliance qui a largement eu l’occasion de séduire le public puisque depuis la publication de son album VersuS il n’aura presque jamais quitté le Top 10 des meilleures ventes d’albums dans l’Hexagone. Ça fait pourtant maintenant un peu plus d’un an que l’album est dans les bacs…

Porté par des titres comme “Avant toi”, “Pas beau”, “Ça va ça vient” ou encore “VersuS”, l’album fut dans les 10 meilleures ventes de l’année 2019 avec 273.207 copies écoulées. Cette année il risque bien d’être une fois de plus au sommet de ce classement qui qu’il affiche, au total, plus de 500.000 ventes avec une certification Diamant.

Vitaa & Slimane : Chapitre II

Face au succès et à la complicité des deux artistes, un nouveau chapitre sera très prochainement offert au public. En effet, Vitaa et Slimane donnent rendez-vous au public le 02 octobre prochain afin de découvrir Chapitre II. Une réédition de l’album VersuS qui se verra enrichie de 10 nouveaux titres dont une collaboration avec Dadju.

Cette sortie, qui risque bien de provoquer un nouveau raz-de-marée chez les disquaires, est annoncée avec le titre “Ça ira”. Si le tandem avait eu l’occasion de partager différents clichés du tournage sur ses réseaux sociaux, c’est bien le clip qui est maintenant disponible.

On y découvre Vitaa et Slimane sous le soleil de Tenerife, comme seuls au monde. Le discours du titre invite à nous battre pour avancer, pour croire en nous et en la force et la beauté des lendemains, forcément meilleurs. Un beau message qui s’expose dans une esthétique soignée.

Découvrez “Ça ira”, le nouveau clip de Vitaa et Slimane :