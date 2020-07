Dermot Kennedy n’a pas fini de nous séduire. Depuis le succès incontestable de “Power On Me”, l’Irlandais nous très peu déçu. Il prépare d’ailleurs son nouvel album, dont est extrait “Giants”, un titre plein d’espoir qui nous interroge sur la personne que nous sommes suite à la période que nous avons traversé. Le clip ne peut pas être plus explicite. Un nouveau monde et un nouveau départ illustrent parfaitement cette ode à l’espoir…