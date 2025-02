Boulevard Des Airs fait enfin son come-back avec “Seul Ici”

Après plusieurs années d’absence, Boulevard Des Airs démarre l’année avec un nouveau morceau à chanter à tue-tête. Découvrez “Seul Ici” sur aficia.

Le groupe tarbais Boulevard Des Airs, formé au lycée, font partie des groupes fétiches de la rédaction. Ils ont sorti leur 1er album Paris – Buenos Aires il y a 14 ans déjà, mené par le très hispanique “Cielo Ciego”. Il est composé de 7 à 9 membres en fonction des albums. C’est donc un groupe évolutif, où certains membres vont et viennent en fonction de la direction artistique du projet. Les soeurs Doya avaient par exemple rejoint la bande sur leur 3ème album Bruxelles pour un projet à 4 voix aux accents hispanophones. Cet album, vendu à plus de 200 000 exemplaires en 2016, a assoit la réputation du groupe. D’un succès relatif, ils passent à un succès populaire et est reconnu de tous.

Ils gagneront finalement la Victoire de la Musique pour la chanson originale avec “Je Me Dis Que Toi Aussi” en 2019, issu de leur 4ème album du même nom. Cet album, en formation réduite, change un peu le cap des précédents disques en adoptant un style plus électro et produit. Ils laissent un peu de côté les cuivres et les accents du sud (leur marque de fabrique). Peut-être un peu déroutant, il n’aura pas le succès du précédent. Leur dernier album Loin Des Yeux sort en 2021. C’est un projet qui mêle duos sur les anciens titres et morceaux inédits.

Un retour avec une équipe remaniée

Après plusieurs années de silence, la bande commence à teaser un retour à partir de l’été 2024. Très rapidement, il est annoncé que Sylvain Duthu, l’un des membres fondateurs et l’une des voix de la formation (avec Florent Dasque), ne sera pas de la partie. En effet, ce dernier s’aventure vers des projets solo assez concluants et qualitatifs. Son album 15h22 est sorti en septembre 2024. Ce départ n’est certainement pas définitif, le groupe ayant l’habitude des arrivées et des départs. Cette annonce a pu décontenancé les fans de la première heure, tant il fait partie de l’identité de Boulevard Des Airs.

Finalement, après de multiples teasing et vidéos des coulisses de la préparation de ce nouveau disque, les artistes dévoilent un court extrait sur les réseaux sociaux. Comme cela se fait de plus en plus pour susciter l’attente (cf le cas Carbonne sur “Imagine”), la sauce prend. Les abonnés en demandent plus et le morceau sort finalement en intégralité le 24 janvier. En amont, une tournée est annoncée depuis plusieurs mois déjà. La scène est en effet la deuxième maison des comparses. Ils tournent généralement 2 ans par album.

Un morceau rudement savoureux

“Seul Ici” voit donc le jour et renoue avec tous les éléments de base de Boulevard Des Airs. Une guitare acoustique, des percussions, un piano délicat et surtout un refrain à chanter de vive voix, fédérateur. La production est bondissante et enivrante, tout en étant sensible et épurée. Florent Dasque n’est pas seul au chant. En effet, nous avons vite compris que Eyal prendra la place bien chaude de Sylvain Duthu. Il apporte quelque chose d’autre, avec une voix plus claire et moins parfaite. Son 1er couplet peut paraître faible mais justement, la musique de Boulevard Des Airs est vivante, authentique, sans artifice. Ce naturel et cette proximité font tout l’attrait de cette formation.

Le texte évoque la solitude et l’introspection suite à une rupture quelconque (amoureuse, amicale …). C’est le morceau parfait pour un come-back réussi, entre son originel du groupe et tendances actuelles. C’est un groupe qui sait se moderniser sans se dénaturer. En parlant de nature, c’est dans un forêt de pins que “Seul Ici” a été clippé. Nous y retrouvons ce côté organique, festif et rassembleur. L’envie de les rejoindre autour de cette table et de ces instruments se fait sentir. Mais c’est surtout l’harmonie et la cohésion qui ressort de cette capture vidéo. Bref, c’est un groupe fait pour durer dans le temps. Le nouvel album devrait sortir courant 2025.

Découvrez “Seul Ici” de Boulevard Des Airs :

Il sera possible d’applaudir Boulevard Des Airs dans une myriade de salles différentes, aux 4 coins de la France à partir de janvier 2026. Le rendez vous est pris le 16 mars à l’Olympia, le 30 janvier à Nancy ou encore à Marseille le 12 février. La bande se lance donc à nouveau dans minimum 2 ans d’exploitation, comme à son habitude. Des festivals vont également sans doute être programmés entretemps.