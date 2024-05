Carbonne prépare l’été avec “Imagine”

Carbonne explose tous les chiffres en streaming avec son dernier “Imagine”. aficia décrypte pour vous les raisons d’un succès évident.

Carbonne est un rappeur montpelliérain qui respire le sud. Passionné par le rap depuis l’adolescence, il démarre très tôt l’écriture. Son 1er titre “Ailleurs” (2020) montre ses talents à la plume mais aussi un flow. Celui-ci se veut incisif, fort et technique. Le beat se veut agressif (en tout cas plus que dans ses compositions actuelles) mais prenant. L’artiste démarre sur des sons old-school et revendicatifs. Au fil de ses sorties, Carbonne va commencer à se faire un nom et arrivé jusqu’aux oreilles de certains collègues comme Djadja et Dinaz, qui lui offre un Planète Rap sur Skyrock. C’est LA vitrine dans laquelle il faut s’exposer.

Petit à petit, le son et le flow s’affine. Des influences plus ensoleillées arrivent avec une guitare espagnole qui se veut de plus en plus présente. Ce changement se ressent sur l’EP Sous L’averse (2023), un condensé de titres tantôt engagés, tantôt personnels. Les rares passages vocodés d’antan disparaissent, la technique s’améliore et la musicalité se veut beaucoup plus riche. Et ce sont 2 artistes du sud qui vont tomber dessus. Il s’agit bien évidemment de Bigflo & Oli, qui vont lui offrir une visibilité sans commune mesure. Carbonne va effectivement participé et surtout remporté le tremplin de leur Rose Festival. Et nous ne sommes pas très étonnés de l’arrivée de l’artiste dans le giron des frères toulousains. L’évolution musicale de Carbonne se rapproche de celle de Bigflo & Oli.

Une stratégie digitale redoutable

En 2024, l’artiste démarre une nouvelle ère avec le morceau “Tout Va Changer”. Ce titre est-il évocateur de la suite ? Tout porte à le croire puisque la musique de Carbonne franchit un nouveau cap. Son phrasé est beaucoup plus posé et surtout, cette guitare s’accentue au point de laisser le beat en arrière plan. C’est savoureux et le public s’y retrouve. Mais la suite est encore plus glorieuse. Ceux qui scrollent sur Instagram et TikTok n’ont pas pu passer à côté du 1er teaser du titre “Imagine” sorti le 18 avril. Ce réel va exploser et se diffuser comme une trainée de poudre. Il cumule près de 30 millions de vues, toutes plateformes confondues et permet au rappeur de gagner 150 000 abonnés sur TikTok et +200% sur Instagram.

Depuis, ce sont 4 vidéos similaires qui ont été publiés, de quoi inonder les réseaux. Et cette stratégie d’expansion paye. Sorti le 3 mai, “Imagine” a directement atterri à la 1ère place des titres les plus écoutés sur Spotify en France. Il est également classé dans le top 50 en Belgique, Suisse et Luxembourg. Carbonne devrait assurément occupé la 1ère place des charts dans les classements de vendredi. Il est également #1 sur Deezer et Apple Music, mais aussi #5 des requêtes Shazam, ce qui est remarquable en 3 jours (les chiffres de Shazam sont actualisés le lundi). Ainsi, le morceau dépasse déjà les 2.5 millions d’écoutes sur Spotify.

Un son léger et estival

Mais la communication autour de “Imagine” n’explique pas seulement son succès. Il y a une multitude d’ingrédients dans cette composition qui sont savoureux. D’abord, le morceau commence par le refrain, de quoi nous imprégner directement dans l’ambiance. Ensuite, il y a cette fameuse guitare espagnole qui prend de plus en plus de place et nous amène en un instant en vacances. Le champ lexical, lui aussi, se veut ensoleillé (rhum, parasol…). Carbonne y multiplie les évocations de destinations de rêve : Madère, Rio, Buenos Aires, Rome…

Il y conte aussi une histoire d’amour passionnel sur fond de voyage (au sens propre et figuré), de besoin d’évasion. Il rajoute dans le shaker des claquements de doigts flamenco et des chœurs sur le refrain, comme une ritournelle à chanter à tue-tête entre potes un soir sur la terrasse autour d’un barbecue (l’objet du réel qui a explosé). Tout donne envie d’y retourner, d’appuyer encore et encore sur le bouton repeat. Ne vous y trompez pas, “Imagine” fera incontestablement parti des tubes de l’été, tant il est entêtant. Il manque plus d’un clip pour enfoncer le clou dans notre cerveau.

Découvrez “Imagine” de Carbonne :