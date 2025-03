Eurovision 2025 : Louane chante la transmission avec “maman”

Alors que sa participation à l’Eurovision était confirmée depuis plusieurs semaines, Louane présente enfin “maman”, une ballade puissante à découvrir sur aficia.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train concernant la participation de Louane à la 69e édition du concours de l’Eurovision afin de porter les couleurs de la France. Des spéculations finalement confirmées fin janvier à travers une vidéo bouleversante, dans laquelle l’artiste rend hommage à sa mère disparue et accepte cette expérience pour la rendre fière, tout en célébrant ce programme qu’elles regardaient ensemble.

Difficile donc d’imaginer que la chanteuse, qui fête cette année dix ans de carrière, puisse faire l’impasse sur la lien mère-fille dans la chanson choisie pour la compétition, annoncée comme intense. À participation exceptionnelle, révélation exceptionnelle : Louane a enfin dévoilé sa chanson en direct du Stade de France, à la mi-temps de la finale du Tournoi des 6 Nations, devant 80 000 spectateurs et près de 10 millions de téléspectateurs. Un lancement d’envergure pour la délégation française, qui espère au moins égaler la performance de Slimane l’an dernier, arrivé 4e avec “Mon amour”.

Louane tourne une page

Dans la lignée des précédents représentants français (Slimane, La Zarra, Barbara Pravi), Louane mise sur une ballade vibrante, dont son interprétation sublime l’émotion. Sobrement intitulé “maman”, elle chante ce morceau entièrement en français et l’accompagne d’arrangements organiques soignés, tandis que la montée progressive des cordes renforce son intensité. Louane a écrit ce titre et l’a co-composé avec Tristan Salvati avant même que France Télévisions ne l’approche. Grâce à son message universel et au capital sympathie indéniable de l’artiste, il pourrait bien toucher l’Europe.

Les fans de Louane remarqueront sans doute que le titre de cette chanson est identique à celui d’un morceau figurant sur Chambre 12, son premier album paru en 2015. Cependant, l’artiste n’interprète plus cette chanson depuis des années et l’a même fait retirer des plateformes d’écoute. Avec ce nouveau “maman”, Louane fait le bilan de son parcours et tourne la page de cette complainte adolescente, tout en reprenant certains éléments rythmiques et en jouant sur les mots pour y répondre : “Les amants passent de lits en lits / Dans les hôtels, sur les parkings” devient “Y’a plus d’amants / Y’a plus de lits / Finalement tu vois / J’ai construit ma vie”.

À travers ce titre, Louane fait dialoguer trois générations. Elle s’adresse à sa mère, lui témoignant qu’elle a trouvé l’amour et construit sa vie malgré les doutes, tout en évoquant qu’elle est désormais charge d’âme avec sa propre fille, Esmée, née en 2020. C’est d’ailleurs sa fille qui prononce le dernier mot maman de la chanson.

En route pour Bâle !

Reste à savoir si cette proposition émouvante suffira à succéder à la Suisse et à Nemo, dont la performance théâtrale et époustouflante avait conquis l’Europe l’an dernier. La réponse tombera le 17 mai lors de la finale, diffusée en direct sur France 2 depuis Bâle. Parmi les atouts du titre français, nous retiendrons notamment la puissance de l’interprétation de Louane, la qualité des arrangements et une production résolument contemporaine. Si le thème de la transmission a déjà été maintes fois exploré, “maman” pourrait se démarquer par sa sincérité et sa montée en intensité.

La concurrence s’annonce néanmoins rude avec des performances plus décalées et originales, à l’image de la Suède – actuellement grande favorite avec “Bara Bada Bastu” de KAJ – ou encore de Tommy Cash qui représente l’Estonie avec “Espresso Macchiato”, un titre qui a provoqué l’hilarité générale… sauf en Italie. Pour l’heure, Louane se classe 4e chez les bookmakers, ce qui laisse espérer un beau parcours pour la France.

Écoutez “maman”, le titre de Louane pour l’Eurovision 2025 :