Lettre d’Amour à… : aficia se lance dans le podcast !

Pour commencer cette nouvelle année, aficia s’associe à Lettre d’Amour à… pour un podcast innovant et deux fois plus de contenus !

En 12 ans d’existence, aficia s’est illustré dans plusieurs formats mais jamais dans le podcast : c’est désormais chose faite avec Lettre d’Amour à…, un format animé par notre journaliste Mihai et dans lequel les artistes emergents français viennent partager leur amour pour une icône de la musique ! L’occasion de discuter de leurs parcours, de leurs dernières actualités musicales ainsi que de leurs inspirations.

En plus de retrouver nos news, chroniques et autres live reports sur notre site, vous pourrez désormais écouter vos artistes préférés dans ce nouveau format à raison de deux samedis par mois, et ce sur toutes les plateformes de streaming (Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcasts, Deezer…) !

Et c’est NUMAH qui inaugure cette nouvelle formule du podcast ! À seulement 25 ans, la jeune chanteuse parisienne se démarque grâce à sa douce voix et à ses chansons émouvantes. Elle n’est d’ailleurs pas venue les mains vides, puisqu’elle emmène avec elle un extrait de son prochain single à paraître très bientôt : Dans La Foule.

On espère sincèrement que ce nouveau format vous plaira et on a hâte de lire tous vos retours !

Découvrez le premier épisode : Lettre d’Amour à BANKS, par NUMAH

