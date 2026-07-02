Zaoui annonce son nouvel album avec “Pain au lait”

Après avoir dévoilé plusieurs extraits de son futur opus, Zaoui en annonce la parution avec le single estival “Pain au lait”, à découvrir sur aficia !

Le retour de Zaoui dans les bacs se confirme enfin, près de trois ans après la parution de son premier opus solo Pulsations. L’artiste avait pris la parole en début d’année sur ses réseaux sociaux pour partager le processus créatif de son deuxième effort, initialement attendu au début de l’année 2026, mais reporté en raison de doutes sur son impact dans un univers musical très compétitif. Après plusieurs mois de retravail, c’est finalement le 18 septembre que paraîtra Karaté Cœur, avec une tracklist composée de 12 morceaux.

L’artiste a dévoilé plusieurs mises en bouche au fil des mois, à l’instar de l’entêtant “Love Noir” en duo avec Stéphane, mais aussi du vibrant “Crash 404”. Zaoui excelle sur des productions d’une pop soignée, dessinant les contours d’un amour déçu, entre mélancolie et tendresse. Et afin d’accompagner l’ouverture des précommandes de cet album, l’artiste lève le voile sur “Pain au lait”, un nouvel extrait prometteur.

Zaoui entre nostalgie et espoir

Sur ce nouveau titre, Zaoui mise sur une production aérienne pop-rock qui fleure bon la saison estivale et pourrait s’imposer comme l’un des tubes de l’été, que l’on imagine bien inonder les ondes. Dans la lignée des titres que l’on a pu apprécier avec Thérapie Taxi, Zaoui se révèle particulièrement convaincant, tout en y injectant toujours une touche personnelle et sensible.

Les mots s’entrechoquent malicieusement pour évoquer les souvenirs d’une vie douce à deux, désormais révolue. Mais le chanteur entend bien reconquérir le cœur de l’être aimé en musique sur ce titre qui fait mouche : “Je t’écrirai un tube bébé / Un truc en radio à faire danser les ados / À faire sécher les sanglots / Une chanson d’amour qu’on oublie pour toujours / Je t’écrirai un tube bébé / Un hit à succès / En 16:9 en télé / Juste pour planter un doute en toi / Est-ce que t’as bien fait de me quitter”.

Avec Cœur Karaté, Zaoui signera, à n’en pas douter, la bande originale des cœurs qui tentent de panser les peines d’une rupture. Un album qu’il nous tarde de découvrir, et que l’on retrouvera sur scène au début de l’année prochaine, avec notamment une date à l’Olympia le 4 février.

Écoutez “Pain au lait”, le nouveau titre de Zaoui :