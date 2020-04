En exclusivité pour aficia, Alexis Roussiaux livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Après trois ans de travail, Alexis Roussiaux est fier de dévoiler son premier clip autour du single “Butterflies” qu’il vient tout juste de dévoiler, et surtout de son premier EP éponyme de six titres.

Le charmant garçon qui est à la fois auteur, compositeur et interprète, impose sa voix et son style délicat autour d’une pop sensuelle où transpire de belles lignes mélodiques. Après s’être entouré de Corson avec le morceau “Pour elle”, Alexis Roussiaux espère bien nous toucher avec son nouveau single dont il est venu nous parler en interview…

Alexis Roussiaux : de Jason Mraz à Dua Lipa…

En plus de l’interview qu’il nous a accordé, Alexis Roussiaux nous a également concocté une petite playlist des sons qu’il écoute en boucle en ce moment.

Et Alexis Roussiaux impose directement le style pop avec “Blinding Lights” de The Weeknd. Un titre incontournable actuellement tout comme Dua Lipa avec “Don’t Start Now” et “Physical”, mais aussi de Lewis Capaldi pour la touche douceur.

Il écoute également “Make It Mine” de Jason Mraz sans oublier le dernier titre de Justin Timberlake baptisé “Don’t Slack”. Bref, que du bon dans cette playlist d’Alexis Roussiaux !