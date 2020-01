Clip “Blinding Lights” : The Weeknd nous embarque dans une virée sanglante

The Weeknd lève le voile sur les images qui accompagnent le titre “Blinding Lights”. Une vidéo à découvrir sur aficia !

Tout semble être sur les rails pour que The Weeknd fasse un retour très attendu dans les bacs en 2020. Le dernier effort du chanteur, l’EP My Dear Melancholy, date de 2018 et a été confectionné avec l’aide de Gesaffelstein mais avait laissé un peu les fans en attente d’un format plus long.

Alors que les informations nous parviennent au compte-gouttes, l’artiste canadien a donné de ses nouvelles à la fin de l’année dernière à travers les titres “Heartless” et “Blinding Lights”. Le dernier sert de bande-son à la nouvelle pub de Mercedes-Benz et vient de voir offrir une mise en images.

Une vie à toute vitesse

Réalisée par Anton Tammi (déjà à l’origine des images de “Heartless”), la vidéo montre le chanteur la figure en sang dès les premières secondes. S’en suivent des images de lui au volant d’un puissant bolide dans les rues de Las Vegas. Une bonne dose d’adrénaline qui promet pour la suite !

Découvrez “Blinding Lights”, le nouveau clip de The Weeknd :