Boris Way et Masoe : leur playlist exclusive avec Petit Biscuit, Travis Scott, Hervé…

En exclusivité pour aficia, Boris Way et Masoe livrent leur PlayList ‘Coups de Cœur’… Leur bande-son du moment à écouter sans modération.

Après avoir longtemps mené une carrière en solo, que ce soit en tant que DJ & producteur pour Boris Way ou chanteur pour Masoe, ces deux-là se retrouvent sur un titre qui sort aujourd’hui : “Dans l’placard”. C’est l’alliance de deux styles, de deux genres, mais surtout une rencontre humaine débordante d’amitié.

Boris Way et Masoe de Petit Biscuit à P.R2B

En plus de l’interview qui sort en ce jour, on vous propose tout d’abord de plonger dans l’univers musical et Boris Way ainsi que de Masoe, leurs inspirations du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Dans la playlist de Boris Way, tout d’abord, on retrouve des copains DJ comme Petit Biscuit, Yuksek ou encore Madeon. On retrouve aussi quelque chose de plus mélancolique avec l’univers de Billie Eilish.

De l’autre côté, Masoe est essentiellement inspiré par la variété pop du moment avec Hervé et son nouveau single “Addenda”, Pépite ou encore la révélation P.R2B. Côté rap, Achile ou Chiloo, deux jeunes promesses du rap sont aussi dans sa playlist !