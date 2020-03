Lhody : sa playlist exclusive avec Lomepal, Clara Luciani, Slimane…

En exclusivité pour aficia, Lhody livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

C’est une belle découverte que nous avons eu l’occasion de faire chez aficia, celle de Lhody, un jeune artiste de 23 ans qui débarque dans notre paysage musical avec une pop francophone efficace.

C’est avec le titre “Le coeur et les armes” qui a fait vibrer les oreilles de la rédaction et nous avons donc voulu en savoir un peu plus sur lui… Au-delà de son interview, et pour mieux appréhender son univers musical, ce qui l’inspire pour construire son univers, nous lui avons demandé de nous offrir sa playlist idéale du moment !

Lhody : de Lomepal à James Blunt…

Si l’univers de Lhody trempe donc dans une pop française, ses goûts semblent électriques ! C’est le grand écart musical, allant des artistes francophones à des artistes d’outre-Atlantique, passant de la musique urbaine à la chanson française…

On trouve donc dans sa sélection Lomepal mais également Dean Lewis avec “Be Alright”, Mika, James Smith ou encore l’irrésistible “Hit Sale” de Therapie Taxi. Il nous propose également Basshunter, un bon Eminem, le magnifique “Outnumbered” de Dermot Kennedy, un détour un peu barré avec Eiffel 65, la magnétique Clara Luciani avec “La Grenade”, le tube du tandem Vitaa & Slimane “Avant toi” puis Mengoni avec Tom Walker avant de conclure par “I Told You” de James Blunt.

Bref, il y a presque que du bon là dedans. Un véritable voyage musical qui vous ouvre, un peu plus, les porte de l’univers de Lhody.

Découvrez la playlist exclusive de Lhody pour aficia :