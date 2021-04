Maude : sa playlist exclusive avec Susanoô, Jorja Smith, Ben Mazué…

En exclusivité pour aficia, Maude livre sa PlayList ‘Coup de cœur’… Sa bande son du moment à écouter sans modération.

C’est le grand jour pour Maude. Le 17 avril 2020, l’artiste dévoilait “Love Dies”, le premier single extrait de son nouveau projet paru ce jeudi 15 avril. En effet, Maude est de retour avec Unfamous, un EP de six titres pour lequel elle a notamment pu travailler avec Mosimann, The Toxic Avenger ou encore Helmut Fritz. Dans ce nouveau projet imagé par Anthony Ghnassia, Maude se livre de façon très personnelle sur les huit dernières années de sa vie d’artiste. Nous avons d’ailleurs pu nous entretenir avec elle au cours d’une interview à paraître aujourd’hui sur nos pages…

Maude de Lous and The Yakuza à Vanessa Paradis…

Afin de découvrir autrement l’artiste, nous lui avons demandé de partager avec vous les titres qu’elle écoute en ce moment.

Dans cette PlayList, on retrouve Ben Mazué avec son titre “Quand je marche”, la douce Jorja Smith et “Addicted” ou encore “Dilemme” de Lous and The Yakuza. Dans sa bande son, on trouve également “Raison”, le premier single de Susanoô, un artiste qu’elle évoque d’ailleurs dans son interview. Maude propose aussi l’un des titres de Charlotte Cardin, Sophie… Une PlayList variée à découvrir sans tarder !