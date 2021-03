MOGGY : sa playlist exclusive avec Imagine Dragons, Yelle, Moddi…

En exclusivité pour aficia, MOGGY livre sa PlayList ‘Coup de cœur’… Sa bande son du moment à écouter sans modération.

C’est avec un single acoustique, “Kiddie Come Home”, que MOGGY marque le début de son nouveau projet musical. Elle partage la nostalgie de son enfance qui l’envahie depuis son entrée dans le monde adulte… Un projet dont nous avons pu parler au cours d’une interview.

MOGGY de Aurora à Fleurie…

Après s’être livrée sur son nouveau projet ainsi que sur son futur EP, MOGGY nous a partagé les titres qu’elle écoutait en ce moment. Une bonne alternative pour en découvrir un peu plus sur cette artiste et son univers.

Tout d’abord, MOGGY évoque le nom du groupe qui vient de faire son retour : Imagine Dragons. Mais l’artiste confie que ce ne sont pas forcément les nouveaux titres qu’elle écoute, mais de plus anciens comme “Bad Liar” ou encore “Believer”. MOGGY continue ensuite avec Aurora et sa chanson “Warrior”, qui a d’ailleurs, nous dit-elle, été très inspirante pour son projet. On retrouve aussi dans sa playlist idéale Lana Del Rey, Sigrid, Moddi ou encore Fleurie. La chanteuse cite également Yelle et son titre “Noir”…