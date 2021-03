Imagine Dragons de retour avec “Follow You” et “Cutthroat”

C’est le grand jour pour Imagine Dragons qui signe son retour avec deux nouveaux titres avant la parution de son nouvel album. C’est en écoute sur aficia.

Il aura fallu faire preuve de patience… Deux ans, deux ans sans avoir l’occasion de se mettre une pépite d’Imagine Dragons sous le dent, ou plutôt dans les oreilles. Mais aujourd’hui le silence se brise et le groupe fait même coup double. Que demander de plus ?

Le dernier album studio d’Imagine Dragons date en effet de 2018 : Origins. Il offrait des titres comme “Natural”, “Zero”, “Machine” ou encore “Bad Liar”. Quant au nouveau cru de la bande de Dan Reynolds, de nombreux indices laissent penser à une parution pour le mois de juin, le 3 juin précisément. Mais aucune confirmation pour le moment, aussi bien du côté du label (Polydor) que du côté du groupe.

Imagine Dragons is back !

Le retour se fait donc avec deux nouveaux titres et une double dose de plaisir. “Follow You” dans un premier temps. Piste produite par Joel Little, déjà aux commandes des albums Origins et Evolve. Une chanson d’amour qui porte la signature de Dan Reynolds. Un titre introspectif, puissant dans la signification et qui ne laissera pas indifférent.

Découvrez “Follow You” d’Imagine Dragons :

Arrive ensuite “Cutthroat”. On change littéralement d’ambiance, de registre, Imagine Dragons démontrant une fois de plus la dualité qui fait son ADN musical. Il arrive encore à nous surprendre, et ça fait un bien fou ! On retrouve sur ce titre la signature de Rick Rubin à la production, et si ça claque c’est bien grâce à sa touche inimitable !

Découvrez “Cutthroat” d’Imagine Dragons :

Reste maintenant à savoir ce que nous réserve Imagine Dragons pour la suite. Il est certain que l’année 2021 sera très largement marquée par ce retour incontournable. Imagine Dragons c’est quand même plus de 67 milliards de streams et plus de 45 millions d’albums vendus dans le monde !