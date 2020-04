Oscar Anton, sa playlist exclusive avec Post Malone, Miley Cyrus, Jungle…

En exclusivité pour aficia, Oscar Anton livre sa PlayList ‘Coups de Coeur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Oscar Anton est un touche à tout, un auteur, compositeur et interprète hors-pair… Un talent émergent que l’on suit depuis depuis la sortie de son premier single “Voices”.

Depuis, il y a eu “If You Wait For Me (Si tu m’attends encore)”, de nombreuses premières parties et un premier EP. Mais Oscar Anton, aussi talentueux soit-il, veut changer la façon de consommer la musique. Intriguant non ? Oui, et c’est pour cela que nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir plus sur le format inédit qu’il vient de dévoiler…

Oscar Anton : de Goldlink à Billie Eilish…

En plus d’une interviews exclusive, nous lui avons également demandé ce qu’il écoutait en boucle en ce moment pour découvrir sa playlist idéale ! Et tenez-vous prêt, il y a du bon et du très bon…

C’est le cas avec Silk City, Jorja Smith, “Corps” d’Yseult, ou bien du Billie Eilish. Toujours dans la pop qui l’influence on retrourve Miley Cyrus, Post Malone ou encore l’envoûtant “Casio” de Jungle. Bref, du bon, du très bon dans la playlist d’Oscar Anton !

Découvrez la playlist exclusive d’Oscar Anton pour aficia :