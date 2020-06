Seemone : sa playlist exclusive avec Johnny Hallyday, Guy Marchand, Céline Dion…

En exclusivité pour aficia, Seemone livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Plus d’un an après la parution de son premier single baptisé “Tous les deux” et sa participation remarquée au concours ‘Destination Eurovision‘, Seemone dévoilera un premier opus authentique souligné par la tension des cordes cet automne.

Au cours d’une interview accordée à aficia, l’artiste est revenue pour nous sur sa dernière année dédiée à l’enregistrement de son album dans les mythiques studios Ferber et sur le poétique “Dans mes rêves”, premier single du projet.

Seemone : de Daniel Balavoine à Céline Dion…

Mais avant de découvrir cet interview, Seemone nous livre ses dernières écoutes coups de cœur. Passionnée de variété française et de chansons à texte, l’artiste dévoile une playlist intégralement francophone !

C’est d’abord l’inoubliable Johnny Hallyday avec le tube “L’envie” que Seemone a écouté ces dernières semaines. Nous retrouvons également dans sa playlist les incontournables Daniel Balavoine et Céline Dion, respectivement avec les titres “Tous les cris les S.O.S” et “D’amour ou d’amitié”. Enfin, elle succombe aux voix de Michel Berger et France Gall qui résonnent sur “Si l’on pouvait vraiment parler” et de Guy Marchand qui interprète “Destinée”.