2020 en 12 titres avec Léa Paci, Loïc Nottet, The Weeknd…

Bien qu’elle fut difficile, cette année 2020 nous a tout de même offert de belles pépites musicales ! Voici mes coups de cœur de l’année…

Les artistes ont su se renouveler, s’adapter et surprendre leur public, notamment en terme de collaboration. Je pense évidemment au duo entre Angèle et Dua Lipa sur le titre “Fever”, Demi Lovato et Sam Smith avec leur puissant “I’m Ready” ou encore une collaboration pleine de douceur entre Alessia Cara et Ali Gatie sur “Welcome Back ».

Toujours du côté anglophone, il est impossible de ne pas citer dans cette playlist le mélancolique Lauv ainsi que The Weeknd qui a fait un retour explosif !

Du côté francophone cette fois, ce sont des artistes comme Léa Paci ou encore Loïc Nottet qui m’ont accompagné durant cette année. Il y a aussi eu de jolies découvertes, dans un tout autre style cette fois : Dajak, avec notamment la version électrique de “Ciel rose”.

En espérant que 2021 soit tout aussi riche de diversité, de découverte et de talent !