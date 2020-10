At Home avec Møme

Quatrième rendez-vous de notre seconde saison des émissions en direct ‘At Home’. Aujourd’hui c’est en compagnie de Møme.

‘At Home’ c’est votre émission en direct, diffusée sur YouTube, Facebook et aficia. Le mercredi, à 19h00, vous avez ainsi l’opportunité de découvrir un artiste, mieux connaître son univers, ses projets…. Mais aussi et surtout l’opportunité d’échanger avec lui en direct !

Et cette semaine c’est avec plaisir que nous accueillons Møme que vous avez peut-être eu l’occasion de découvrir avec son premier album Panorama. Mais si le jeune artiste a largement eu l’occasion de nous séduire depuis 2015, il signe un retour très prometteur et en très bonne compagnie.

En effet, Møme fait équipe avec Ricky Ducati et compte nous offre l’année prochaine l’album Flashback FM, un opus que le tandem a déjà eu l’occasion de mettre en avant avec les titres “Got It Made” et “They Said”.

Notre show ‘At Home’ est donc l’occasion parfaite pour en savoir un peu plus sur ce projet. C’est également, pour nous, l’occasion de revenir sur son parcours, apprendre à mieux le connaître, explorer son univers musical… Le tout avec votre participation ! Vous avez la possibilité de réagir durant le direct sur Facebook et YouTube : vos réactions sont diffusées sur le live et Møme pourra répondre à vos questions 🙂