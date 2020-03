Florent Pagny : le clip de “Noir et blanc”

Afin d’assurer le succès de son dernier opus studio Aime la vie, certifié Disque d’Or grâce à plus de 50.000 copies écoulées et réédité en novembre dernier avec un titre inédit et un documentaire, Florent Pagny mise sur l’intense ballade mid-tempo “Noir et blanc”. La voix puissante de l’artiste se marie à merveille aux arrangements de cordes pour porter un regard critique sur notre monde mais aussi la condition humaine, l’Homme étant tiraillé par le malheur et par la joie. Le clip illustre les mots poétiques de l’artiste qui se place en narrateur omniscient, paradoxalement témoin des décadences et progrès de l’être humain.