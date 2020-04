Clip “Jamais su” : 47Ter ne changera jamais. Et c’est très bien comme ça !

Nouveau clip pour 47Ter qui t’embarque dans son quotidien avec “Jamais su”. À la clé : la promesse de rester les mêmes et c’est à découvrir sur aficia.

La route est belle pour 47Ter. De notre côté nous les avions découvert en février 2018 avec “Petit Prince”. Le trio, formé par Pierre-Paul, Miguel et Blaise, avait déjà de quoi séduire et, depuis, il a largement conquis la France.

Pour preuve, avec des titres comme “Plus tard”, “Le before”, “Soleil noir” ou encore l’incontournable “Côte Ouest” certifié Single de Platine pour l’équivalent de 30 millions de streams, la joyeuse bande a hissé son premier album en haut des charts. Aujourd’hui la galette est certifiée Disque d’Or pour l’équivalent de 50.000 ventes dans l’Hexagone.

47Ter, toujours les mêmes…

Pour continuer la promotion de son opus, le groupe mise maintenant sur le titre “Jamais su”. Une prod’ dansante et addictive qui laisse le loisir au groupe de dresser le portrait des années passées et celles à venir.

On y découvre le quotidien de la bande qui semble refuser de grandir, dans sa bulle et sa folie. Une joie de vivre, une ivresse et un vertige face à la belle aventure qui anime le groupe. 47Ter en profite pour nous faire une belle promesse : celle d’être toujours et les mêmes… Et on compte bien là dessus !

Découvrez “Jamais su”, le nouveau clip de 47ter :