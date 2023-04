Adèle Castillon monte d’un step et “Rêve” toujours plus loin !

Après l’aventure Videoclub, Adèle Castillon poursuit sa quête d’une aventure en solitaire avec “Rêve”. C’est à découvrir sur aficia.

Souvenez vous… le nom de Videoclub vous dit forcément quelque chose. Pendant près de 4 ans, ce duo emmené par Matthieu et Adèle a fait danser les plus jeunes via les plateformes de streaming comptabilisant près de 200 millions d’écoutes. Seulement, après une année de tournée aux quatre coin de France, chacun a choisi de mener sa carrière séparément. Matthieu a sorti ses premiers titres, tandis qu’Adèle, a déjà reçu un certain succès avec “Impala” et une nomination aux NRJ Music Awards en tant que ‘Révélation de l’année’.

Adèle Castillon “Rêve”

Adèle Castillon en dévoile un peu plus sur son univers. Plus percutant, plus assumé, plus personnel aussi, son univers se dirige clairement vers de la pop avec comme thème universel l’amour. Ici, elle raconte la complexité d’un amour périmé, entre souvenirs intenses, joyeux et moments de mélancolie. On pourrait presque croire qu’elle chante son propre vécu…

Si c’est bien elle qu’on retrouve derrière le micro, Adèle Castillon est également derrière la caméra, de quoi appuyer encore un peu plus les mots… Il semblerait qu’un step soit clairement franchi. Les textes sont plus profonds, l’univers plus distinct, le style mieux défini. Adèle s’est enfin trouvée !

Découvrez le clip “Rêve” d’Adèle Castillon :