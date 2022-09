Clip : Bigflo & Oli prennent un “Coup De Vieux” avec Julien Doré

Bigflo & Oli continuent la promotion de leur quatrième album avec le titre “Coup De Vieux” en compagnie de Julien Doré. Découvrez le clip sur aficia.

Bigflo & Oli continue leur incroyable success story entamée il y a 7 ans avec leur premier opus La Cour Des Grands. Le succès immédiat de ce disque a permis une carrière exténuante et riche, illustrée par deux nouveaux albums certifiés diamant. C’est notamment le titre “Dommage”, extrait de La Vraie Vie, qui a définitivement assit leur réputation. N’ayant pas arrêté pendant toutes ces années, une pause était grandement nécessaire, surtout pour Bigflo. Cette pause de 2 ans a permis d’accoucher de l’album Les Autres C’est Nous.

Pour ce retour en grande pompe, leur public a été mis à contribution puisque c’est lui qui a choisi la pochette et le nom de l’album. Faire participer son public, c’est un des fers de lance du duo. Cet album se veut plus mâture, plus innovant en termes de sonorités et renferment des collaborations prestigieuses, avec notamment Francis Cabrel et MC Solaar. Nous avions d’ailleurs parlé de cet opus avec les frères à l’occasion d’un interview. Il a déjà été exploité par deux singles, “Sacré Bordel” et “J’étais Pas Là” (aux sonorités hispaniques). Mais un autre titre a récolté tous les suffrages et c’est donc le logique nouveau single.

Un morceau nostalgique

Pour poursuivre l’exploitation du disque, qui est pour le moment disque d’or avec environ 75000 ventes, les frères toulousains misent sur “Coup De Vieux”. Il s’agit assurément du meilleur titre de l’album, partagé avec Julien Doré, pourtant à des années-lumière de l’univers de Bigflo & Oli. Ce morceau est une pépite, aussi bien dans son texte que dans sa production.

Le refrain est entêtant, le rythme estival et jovial. Les paroles sont empreintes de nostalgie. Ici, le duo revient sur leur enfance et se montre très sensible au temps qui passe. Tout un tas de références pop culture affluent dans les paroles, de Hannah Montana à High School Musical, en passant par Hélène et les garçons. Ils évoquent aussi les hymnes musicaux du début des années 2000. O-Zone, Las Ketchup ou encore Crazy Frog y passent. L’évocation de jeux comme les scoubidou, les pogs ou les Diddl nous emmèneront directement en cours de récré. Enfin, n’oublions pas MSN. Bref, le titre donne le sourire, nous remémore des souvenirs et nous met du baume au cœur. Pas étonnant de le voir déjà aux portes du top 10 des titres les plus diffusés en radios.

Bigflo & Oli : un clip participatif bourré de références

Pour asseoir ce succès, il manquait plus qu’un clip. Bigflo & Oli nous ont offert un succulent teaser dans lequel ils se rendent dans les Cévennes chez Julien Doré. L’objectif de la visite est de trouver des idées de clip mais Julien Doré semble très peu impliqué. Revenus bredouille, ils convient donc ce dernier directement sur le tournage du clip, à sa surprise générale. Il n’était donc pas au courant et ça se voit dans le clip puisqu’il semble à certains moments perdu. Ce dernier est parsemé de courgettes, clin d’œil à cette petite escapade cévenole.

La vidéo, quant à elle, est très rythmée, bourrée d’énergie et incroyablement colorée. Comme à leur habitude quoi. Et encore une fois, les fans sont mis à contribution puisqu’ils ont proposé pleins de séquences à intégrer dans la vidéo. Le clip est tourné en un unique plan séquence, reproduisant souvent les paroles et multipliant là aussi les références pop. On y voit un Adibou apparaître et nous avons même droit à Hélène, Laly et José en guest. Ils se baladent en Vespa et reproduisent des chorégraphies, comme dans les clips des années 2000. Ils jouent à la pétanque et invitent des sosies de Julien Doré. C’est une ambiance feel good et festive que nous avons tellement envie d’intégrer.

Découvrez “Coup De Vieux” de Bigflo, Oli & Julien Doré :

Pour célébrer ce nouveau disque, les deux artistes vont se lancer dans une immense tournée des zéniths et arénas de mars à décembre 2023. Vous pourrez les applaudir à Nancy le 25 mars, à Marseille le 21 octobre ou encore à Paris La Défense Arena le 8 décembre. En parallèle, ils ont lancé une nouvelle collection de leur marque de vêtements Visionnaire.