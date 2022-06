C’est clippé #26 avec AURUS, Donamaria, Django & Slimane

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Aurus – Horus

C’est la jolie rencontre entre un univers mystique et une musique flamboyante. Aurus impressionne par sa créativité. Le clip d’ “Horus” est à nouveau une pépite visuelle qui nous en fait prendre plein les yeux (et les oreilles). 3 mn 30 en immersion dans des plans colorés et des paysages fantastiques. “Horus” est décrit comme un voyage introspectif, à la rencontre de soi et de ce pouvoir puissant qui sommeille en nous : l’intuition. Avec Aurus, on se reconnecte à nos chakras et on ne demande qu’à se développer spirituellement !

Donamaria – Je pars

Pépite en approche ! Découvert lors d’une première partie de Zaho de Sagazan (autre phénomène chanson-pop) , l’énigmatique et envoûtante Donamaria avait déjà su nous charmer avec son premier EP. Désormais, cap sur le deuxième. Donamaria présente ce nouveau projet, entre ombres et lumières, entre pop et musique électronique qui s’inscrit dans une démarche d’introspection, mélangeant mélancolie, sensualité et puissance. Avec “Je pars”, Donamaria fait rimer le titre avec le fait de pardonner, envers soi-même mais aussi envers les autres. Un clip à la hauteur de ce chef d’œuvre pop est proposé. regardez !

Django – Différent

Après l’excellent Athanor, son dernier projet, Django continue de marquer la scène rap FR de sa présence par le biais d’un nouveau titre et clip : “Différent”. Dans cette ambiance solennelle à l’aura charismatique, l’artiste continue de nous emmener avec lui dans ses tourments. La prod est impeccable, les références toujours aussi bien emmenées. Le clip, confié à GDM Photo, se pare d’une robe sobre, mais proche des thématiques du titre. Nous sommes dans un décor dévasté, abandonné. Une direction artistique qui se confirme, une écriture envoûtante, Django maîtrise son sujet, Lazar Vachter l’incarne à merveille.

Slimane – La recette

Alors que VersuS, le projet de grande ampleur qu’il mène avec Vitaa, se poursuit, Slimane commence à anticiper son retour en solo. Un retour très attendu qui s’est initié le 20 mai dernier avec le titre “La recette”. Désormais, Slimane partage le clip et dévoile une identité visuelle nouvelle, aux allures féérique et poétique. Tout en cassant les codes, celui que l’on salue souvent pour sa plume nous plonge, pendant un peu plus de 3 minutes, dans une bulle de romantisme et d’amour. En une semaine, la vidéo réalisée par Stephane Bohée cumule déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube, de quoi présager un bel accueil de Chroniques d’un cupidon, son album prévu pour le 2 septembre.