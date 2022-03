C’est clippé #10 avec Liv Del Estal, OrelSan, CLEY et Piccadilly

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

C‘est clippé pour…

Liv Del Estal – “Ma vie”

Qu’il est déjà loin son passage dans ‘The Voice’ (2018). Liv Del Estal est l’exemple même qu’on peut rebondir après un télé-crochet sans pour autant être allé au bout. La chanteuse revient d’ailleurs avec “Ma Vie”, un titre pop acidulé comme on les aime. Dans le clip dévoilé ce jour, la chanteuse dresse le portrait d’une jeune femme qui évolue, de la Liv d’aujourd’hui à la Liv un peu plus nostalgique lorsqu’elle est en pyjama, et enfin une Liv plus “urbaine stylée” en soirée dans une salle bleu électrique… Le clip est réalisé par Morgan Simon, l’étoile montante des réal français, déjà derrière la caméra pour un clip de Radio Elvis.

CLEY – “Besoin d’air”

Après avoir publié plusieurs reprises, dont celle du tube “1,2,3” d’Amel Bent et Hatik (qui avait d’ailleurs particulièrement retenu notre attention), CLEY concrétise son projet musical et partage “Besoin d’air”, son premier single. Pour ce titre mélancolique aux sonorités pop moderne, la chanteuse mise sur un clip intimiste, notamment avec des plans qu’elle partage en compagnie la danseuse Emma Tavares, de quoi rendre la vidéo réalisée par David Amar davantage artistique. CLEY nous emmène également dans son sud natal, où on la retrouve seule, au milieu de vastes étendues. Au cœur de ce paysage grandiose, l’artiste clame, avec puissance, son besoin d’air dans une société où il est parfois difficile de trouver sa véritable place…

Piccadilly – « 10 ans«

Comment imaginez-vous votre vie dans 10 ans ? C’est la réponse que Piccadilly tente de répondre dans son nouveau titre “10 ans”. Sur une pop colorée, ajustée avec des arrangements éléctro, il expose sa plume avec un ton aussi confiant que nonchalant. 10 ans c’est loin et l’artiste “n’en sait rien” de ce qui fera de sa vie. Une remise en question qui s’accélère au fil du titre, et s’accompagne d’une mise en images défiant les années à venir. On constate l’évolution, les émotions de l’artiste se dessinaient, se boulversaient… Finalement, concentrons-nous sur le moment présent, demain c’est loin !

Orelsan – « La Quête »

De la douceur et de la malice. Quoi de mieux que ces deux éléments pour illustrer le titre « La quête » du dernier album d’Orelsan, Civilisation ? Une réalisation en pâte à modeler signée Victor Haegelin qui met en image les paroles de ce morceau évoquant la vie de l’artiste. Une fois encore, c’est un clip original et empli de tendresse que nous propose le rappeur de Caen. Technologie simple mais astucieuse, un clip qui ne manque pas de stimuler nos souvenirs d’enfance, une thématique en parfaite adéquation avec l’esprit du titre. En bref, un rendu attachant, de quoi prolonger encore un peu l’expérience de ce très bel album !