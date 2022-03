C’est clippé #13 avec Maxence, Tiste Cool, Iliona et Liksa

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Maxence – Poids lourd

Tout est trop beau. Ainsi s’intitule le premier opus de Maxence qui s’était confié à aficia, à l’occasion d’une interview, sur la genèse de ce projet aux sonorités éclectiques. L’artiste a désormais décidé de mettre en lumière “Poids lourd”, un morceau intimiste empreint de mélancolie. Et pour cause, Maxence y évoque sans fard la douleur provoqué par l’absence de l’être aimé. Les mots choisis sont forts, contant la désillusion provoquée par une rupture habillement comparée à un accident de la route, imprévisible et brutal. Les arrangements de cordes côtoient une mélodie jouée au piano pour exacerber le potentiel émotionnel de la piste.

La mise en images dévoilée illustre la solitude du chanteur qui sillonne les routes à bord d’un poids lourd. À l’arrière, il transporte des meubles qui pourraient symboliser des souvenirs de la vie en couple. S’il convient de les conserver, ils sont néanmoins difficiles à porter. Criant sa douleur, l’artiste finit par descendre du camion et le regarde s’éloigner, planté dans un décor presque chaotique. Une manière de se désencombrer du passé pour panser les peines et mieux tourner la page ?

Tiste Cool – Paillettes

Léger, simple et créatif, Tiste Cool dévoile son dernier clip “Paillettes”, qui n’est pas pour déplaire ! Réalisé par Thibaud De Bailey, l’artiste se montre polyvalent : il s’intègre à la fois sur des fonds colorés, entre deux palmiers, puis au milieu d’un collage ! Une succession de plans qui met en scène la fameuse rupture amoureuse. Avec Tiste Cool, il n’est pas question de tomber dans la mélancolie pour autant. Sur un rythme à faire bouger ses hanches, l’artiste explore ce sentiment avec du recul et un soupçon d’ironie : “Tu étais la plus belle, de mes histoires ratées”. Un titre à écouter pour guérir les coeurs brisés !

Iliona – Garçon manqué

Iliona continue l’exploitation de son projet sorti en janvier dernier. Cette fois, elle choisit d’imager le titre “Garçon manqué” qui, avec plus de 220 000 streams sur Spotify, fait partie du top 3 des titres les plus écoutés de son EP Tête brûlée. Toujours avec cette envie de s’investir pleinement dans tout ce qu’elle entreprend, Iliona s’est entourée, pour l’écriture et la réalisation de ce clip, de Pablo Padovani (Achile, Moodoïd…). Et dans cette mise en images, c’est tout une génération qui est représentée. Celle d’adolescents qui se plient parfois aux codes pour se sentir vivant, des jeunes en questionnement, en quête de soi. Un sujet qui ne cessera finalement jamais d’être d’actualité !

Liksa – Metropolis

Toulouse est en visite à la capitale. Le rappeur Liksa vient de dévoiler le clip “Métropolis”, en featuring avec 4 Sang. Une formule pour le moins originale, dans laquelle les deux artistes errent à Paris et rappent des scènes qu’ils croisent dans leur marche. Un rendu rétro incisif non dénué de punchs savoureuses. Imagerie réussie (rien d’étonnant pour cet habitué des beaux clips), titre impactant, on recommande !