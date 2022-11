Dadju tente un pari fou sur ‘Cullinan – La Gêlée Royale’

Dadju a longtemps laissé planer le doute sur la suite ou non de Cullinan, son troisième album solo. Finalement, ce sera bien plus qu’une suite mais un « projet concept », pour un artiste qui aime surprendre, se réinventer… Cullinan – La Gêlée Royale est à décrypter sur aficia.

On en parlait sur aficia en mai dernier, le troisième album Cullinan de Dadju, accompagné de son film Ima et porté par le titre “Toko Toko” en collaboration avec Ronisia, marquait le grand retour de Dadju. L’interprète de “Reine”, très attendu après ses deux premiers albums solo très réussis et son hit de l’été “Mon Soleil” avec Anitta, se devait de revenir fort.

Mais quelques mois plus tard, nous devons en revanche dresser un bilan assez décevant de cet album, en tout cas en termes de chiffres. Habitué à enchaîner les certifications pour la quasi-totalité des titres de ses différents projets, l’artiste de 31 ans n’a, cette fois, obtenu qu’un seul single d’or.

Cette semaine, Cullinan s’est hissé à la 55e place du Top Albums de la SNEP, tandis que la semaine dernière, le projet se situait à la 113e place. En définitive, Cullinan, son (pourtant) très bon projet artistique, coloré et profond dans ses textes et ses mélodies mériterait bien une seconde chance…

Dadju – (c) CodePuk Studio

La Gêlée Royale : le second souffle pour Dadju

Il l’a annoncé à la presse ce mercredi 9 novembre, il y aura bel et bien une suite à Cullinan. Et cette fois-ci, pas question pour Dadju de passer à côté d’un succès digne de ce nom. Il fallait alors se réinventer, partir à la recherche d’autres univers, s’entourer des meilleurs artistes possible, autrement dit de “la crème de la crème” comme il l’affirme. L’objectif est de revenir en cette fin d’année avec un projet durable, éclectique et innovant : Cullinan – La Gêlée Royale.

Le projet sort ce vendredi 11 novembre mais pas de la manière dont vous pensez !

En effet, ce vendredi, vous ne verrez apparaître que 3 titres, en duo avec le rappeur PLK. Et pour cause. Dadju a en effet choisi de dévoiler pas moins de 9 EP distincts, se répartissant sur les prochains mois. Tous différents les uns des autres, avec de multiples influences : Rap, RnB, Afro, Pop…, de multiples horizons et des surprises de taille (Stefflon Don, entre autres, est attendue sur cette Gêlée Royale).

Les 9 projets auront comme seule et unique fil rouge : La Gêlée Royale. Un concept qui fait penser à celui qui était le sien peu avant de dévoiler Gentleman 2.0, son premier album. En effet, le natif de la région parisienne publiait des sons tous les dimanches à 12h, dans le but de tenir en haleine son public avant la date butoir de la sortie de son album. Cette fois, c’est plusieurs vendredis dans l’année que l’artiste francophone de l’année aux NRJ Music Awards 2021 et 2020 dévoilera ses trois titres. Et nous, on a hâte !

Découvrons ce vendredi 11 novembre les 3 titres de la Première partie de la suite de Cullinan, à savoir La Gêlée Royale.

En attendant, vous pouvez réecouter Cullinan, le troisième album solo de Dadju :