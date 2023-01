Focus clips rap #9 : Georgio, Demi Portion, Josman et 21 Lil Harold

Focus clips rap #9 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence avec Georgio, qui effectue un retour plus que séduisant. Le rappeur parisien s’apprête à sortir Années Sauvages, un nouvel album prévu pour le 3 février et qui succèdera au très abouti Ciel enflammé. Pour patienter, c’est les images d’“Esprit libre” qui débarquent, un morceau plein de sensibilité, sous fond de relation amoureuse forte.

Poursuivons avec l’authenticité toujours intacte de Demi Portion, qui était revenu en mai 2022 avec un nouvel album : Mots croisés. Cavalant dans les rues de San Francisco, il en a profité pour cliper “Sous les ponts”, faisant parler son expérience, son sens de la rime, ce kick frais et enivrant.

Place à Josman et le clip de “AhGars!”, issu de son opus M.A.N (Black Roses & Lost Feelings). La réalisation est folle, avec cette noirceur finalement douce et prenante. Un univers qui colle parfaitement à l’album.

On termine ce focus clips rap avec 21 Lil Harold et 21 Savage qui s’offrent un duo sur le titre “Ain’t On None”. Une bonne dose d’égotrip qui ne fait pas de mal, avec tous les ingrédients classiques du genre.