Rendez-vous du 10 au 14 juillet pour vivre la nouvelle édition du festival Les Francofolies de la Rochelle. Au programme : Francis Cabrel, Vitaa & Slimane mais également Grand Corps Malade, Vianney ou encore Tim Dup. la programmation complète à découvrir avec aficia.

Il y a du nouveau du côté du spectacle vivant, des concerts et des festivals après l’annonce du jeudi 6 mai de la part de la ministre de la culture, Roselyne Bachelot. C’est ainsi que nous avons eu le plaisir de vous annoncer la programmation du festival du Printemps de Bourges.

Cette fois c’est la programmation complète de l’édition 2021 du festival Les Francofolies de la Rochelle que nous avons le loisir de dévoiler sur nos pages, et il semble que cette 36ème édition sera délicieuse malgré les restrictions sanitaires liées à la crise du COVID-19.

En effet, le festival annonce une très belle affiche avec la présence, par exemple, de Tim Dup, Benjamin Biolay, Vianney, Alain Souchon, Suzane, Victor Solf, Yelle…

Claudio Capéo, Ben Mazué, Yelle…

Cette édition 2021 de Les Francofolies de la Rochelle commence le samedi 10 juillet avec la présence de Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade qui continue de caracoler en tête des ventes avec son album Mesdames, Claudio Capéo qui devrait apporter la chaleur italienne avec son album Penso a te ou encore Noé Preszow.

Cette sélection, déjà riche, doit se compléter le même jour avec Jane Birkin, Ben Mazué qui a offert le très bel album Paradis, Tim Dup qui sera bientôt de retour avec son troisième album et qui était hier en interview sur nos pages à l’occasion de la sortie de son nouveau clip. C’est sans oublier Kid Francescoli, Martin Luminet ou encore Yelle.

























Vitaa & Slimane, Pomme, Yseult…

La programmation du samedi vous fait saliver ? La suite est du même acabit… On commence avec la présence sur scène de Vitaa & Slimane qui avaient signé la meilleure vente d’album en 2020 avec VersuS. Pour Les Francofolies de la Rochelle c’est une Carte Blanche avec, au programme, des invités de prestige pour les rejoindre sur scène et ainsi offrir un show unique.

La programmation du samedi se complète avec la présence de Gaël Faye, Tsew The Kid qui a rencontré un joli succès avec son album Ayna, Imany, Miossec ou encore Pomme qui sera là pour exposer ses failles…

Trois beaux coups de cœur de la rédaction s’ajoutent au listing. À savoir Magenta qui devrait électriser les foules, Fils Cara et la délicieuse Yseult.

























Francis Cabrel, Marc Lavoine, Blick Bassy…

Le lundi 12 juillet commence avec un nom qui devrait réjouir un très large public : Francis Cabrel. Il sera présent au Les Francofolies de la Rochelle pour une Carte Blanche unique. Dans la journée, le public aura le loisir d’applaudir Marc Lavoine, Blick Bassy ou encore Nicoletta et Salvatore Adamo.

















Benjamin Biolay, Victor Solf, Raphaël…

Mardi 13 juillet sera marqué par la présence de Benjamin Biolay qui a eu l’occasion de publier son album Grand Prix. On retrouvera également Raphaël, la folie de Philippe Katerine, Feu! Chatterton. Ajoutons au listing Stephan Eicher, Cyril Mokaiesh, Irma ou encore Victor Solf qui vient de publier son premier album solo, Still. There’s Hope.

























Vianney, Suzane, Alain Souchon…

Il est temps de terminer la programmation de cette 36ème édition du festival Les Francofolies de la Rochelle avec la présence le mercredi 14 juillet de Vianney, Catherine Ringer, Alain Souchon ou encore Suzane qui vous fera danser avec son album Toï Toï.

Également annoncés : Louis Chedid, Jeanne Cherhal, Rover, Keren Ann…





















La fête et la diversité !

Cette édition 2021 du festival Les Francofolies de la Rochelle se place donc sous le signe de la musique, de la fête et de la diversité malgré une crise sanitaire mondiale. Une crise que le festival devra surmonter en mettant en place un protocole sanitaire strict, conjointement avec les autorités compétentes.

C’est dans ce contexte que des artistes comme PNL, Nekfeu, Dadju, Ninho, Matt Pokora, Vald, Roméo Elvis, Chilla, Perturbator et Izïa ne peuvent répondre présents à cette édition. De ce fait, les billets pour ces soirées ne sont plus valables et le festival invite le public à contacter leur revendeur pour en obtenir le remboursement.

Pour le détail de la programmation, les conditions d’accès, la réservation des billets, aficia vous invite à vous rendre sur le site officiel du festival Les Francofolies de la Rochelle.