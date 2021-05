Le Printemps de Bourges donne rendez-vous en juin avec Hervé, Georgio, Suzane…

C’est acté ! L’édition du Printemps de Bourges aura bien lieu cette année. Une très bonne nouvelle et une affiche alléchante au programme. C’est à découvrir avec aficia.

Vous êtes comme nous ? Vous aviez peur d’un nouvel été sans les concerts et sans les festivals ? Et bien il semble que le ciel noir se dégage petit à petit et que la vie d’avant signe son retour en katimini.

En effet, nous avons le plaisir d’annoncer la tenue, cette année, de l’édition du Festival du Printemps de Bourges. Créé en 1977 le Printemps de Bourges est un incontournable de la scène musicale française, notamment avec les iNOUïS, qui regroupe en général plus de 140 représentations.

Alors, si la 45ème édition aura bien lieu du 22 au 27 juin, elle devra faire face à la crise sanitaire, jouer des coudes avec les restrictions en place et satisfaire le public avide de musique en live.

Un festival pas comme les autres pour le Printemps de Bourges

Avant de vous dévoiler la programmation, un petit point est utile sur la tenue même de ce festival. En effet, la crise sanitaire est toujours là et le Printemps de Bourges devra se plier aux règles strictes édictées par le gouvernement.

Ainsi, le Printemps de Bourges se fera assis avec le port du masque obligatoire sur l’ensemble du site. De plus, la capacité d’accueil sera limitée. Reste maintenant à savoir également comment le festival jouera avec le couvre-feu qui sera toujours en place au moment des festivités, limitant alors les déplacements à 23h00.

De Suzane à Hervé en passant par Terrenoire et Yseult

Les contraintes imposent également une programmation plus légère avec ‘seulement’ 90 spectacles offerts. On ouvre le bal dès le mardi 22 juin avec la présence de Noé Preszow et de Jean-Louis Aubert. Le lendemain, le public aura l’occasion de découvrir sur scène Feu Chatterton!, Hervé, Jeanne Added… Un bon début !

Le jeudi vous aurez l’occasion d’applaudir Pomme, Gaël Faye, Videoclub, Prudence, Suzane, Terrenoire, Yseult ou encore Achile du côté des iNOUïS. Passons au vendredi avec Sébastien Tellier, Philippe Katerine, S+C+A+R+R, Clou, La Grande Sophie qui doivent tous donner le relais à Georgio, PLK, Youv Dee ou encore Ben Mazué présents le samedi.

Cette 45ème édition du Printemps de Bourges se clôture le dimanche 27 juin avec la présence sur scène de Tryo et d’Alain Souchon. De quoi affirmer, une fois de plus, la pluralité culturelle présente lors du Printemps de Bourges.

Alors, même si les conditions restent très loin d’être idéales, c’est un réel plaisir de pouvoir annoncer la programmation d’un festival et effleurer l’espoir de revivre la musique en live. De votre côté, pour les informations complètes, les modalités de réservations, c’est directement sur le site officiel du Printemps de Bourges.