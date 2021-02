Victoires de la Musique 2021 : le palmarès

C’est hier soir, depuis La Seine Musicale, qu’avait lieu la 36ème Cérémonie des Victoires de la Musique. Voici le palmarès avec le sacre de Benjamin Biolay, Yseult ou encore Julien Doré.

C’est une Victoire un peu spéciale que le public à eu l’occasion de découvrir devant son petit écran hier sur France 2. Une cérémonie des Victoires de la Musique sans public, ce dernier étant remplacé par les intermittents du spectacle et le Grand Orchestre des Victoires.

Jean-Louis Aubert – Président d’Honneur – © Nathalie Guyon

La crise sanitaire mondiale est bien là et elle sera présente toute la soirée. Dès le discours d’ouverture, prononcé par Jean-Louis Aubert, président d’Honneur de cette édition. Même si son discours à eu l’occasion de mettre mal à l’aise de nombreux internautes, semblant parfois décousu, le fond était bien là : la musique doit continuer de vivre et de faire vivre. Il interpelle à l’occasion Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture. Il sera le premier à le faire, pas le dernier.

Benjamin Biolay à toute vitesse…

Lui aussi a eu l’occasion d’interpeller le gouvernement. Lui c’est Benjamin Biolay qui remporte cette année deux Victoires de la Musique. Celle d’Artiste Masculin de l’Année et celle d’Album de l’Année.

Lors de cette soirée, parfois un peu longue et manquant de rythme, mais magistralement bien réalisée, avec des prestations sublimes et une équipe des Victoires présente pour offrir une soirée sans faille et dans les meilleures conditions sanitaires possible, d’autres artistes eurent l’occasion de repartir avec un trophée entre les mains.

Benjamin Biolay – Artiste Masculin – © Gilles Gustine

C’est le cas de Julien Doré et Brice VDH avec le clip de “Nous” qui a reçu la Victoire de la Création Audiovisuelle de l’Année. Grand Corps Malade et Camille Lellouche repartent avec celle de Chanson Originale de l’Année pour “Mais je t’aime” extrait de l’album Mesdames. Côté Révélation de l’Année c’est Hervé qui a brillé tout comme Yseult. Pour finir, Pomme a eu l’honneur de recevoir la Victoire d’Artiste Féminine de l’Année tandis que Jane Birkin a reçu une Victoire d’Honneur pour saluer l’ensemble de sa carrière.

Pomme – Artiste Féminine – © Nathalie Guyon

Gradur – Victoire de la chanson la plus streamée – © Nathalie Guyon

Camille Lellouche et Grand Corps Malade Victoire de la chanson originale – © Nathalie Guyon

Julien Doré et Brice VDH – Victoire de la meilleure Création audiovisuelle – © Nathalie Guyon

Hervé – Révélation Masculine – © Nathalie Guyon

Un moment fort…

Nous ne pouvions pas terminer ce papier sans évoquer la prise de parole d’une des musiciens du Grand Orchestre des Victoires. Clarinettiste et saxophoniste, Thomas Savy a livré une parole juste, sans haine, mais avec un désespoir plus que palpable.

Porte-parole, l’espace de quelques minutes, de milliers d’intermittents, producteurs, chanteurs, musiciens… il a fait le rappel essentiel que la culture doit être sauvée. “Madame la ministre de la Culture, n’entendez-vous pas les inquiétudes qui tournent au désespoir ?” a-t-il eu l’occasion de lancer, rappelant au passage que l’année blanche offerte par le gouvernement arrive à sa fin. Une urgence est donc palpable : celle de faire vivre à nouveau la musique, d’une manière ou d’une autre. L’importance d’apporter des réponses, de manière urgente, face aux interrogations de tous.

Thomas Savy a terminé en mettant une promesse lumineuse dans cet obscur avenir. Celle de faire vivre la musique, encore et toujours “porter la musique partout en France, dans les villes, les banlieues et les villages” soulignant que “nous irons jouer partout car c’est notre métier et notre vie”.

Victoires 2021 : le palmarès…

Artiste Masculin de l’Année :

Artiste Féminine de l’Année :

Révélation Masculine de l’Année :

Révélation Féminine de l’Année :

Album de l’Année :

Chanson Originale de l’Année :

Création Audiovisuelle de l’Année :

Titre le plus streamé de l’Année :

Gradur avec “Ne reviens pas”

Victoire d’Honneur :