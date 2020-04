Hervé livre son “Trésor” en live et en trio !

Hervé continue de distiller ses nouvelles compositions. C’est maintenant “Trésor” qui s’expose et c’est à découvrir sur aficia.

Vous avez peut-être eu l’occasion de découvrir Hervé avec le titre “Va Piano” puis avec son EP Mélancolie FC paru en 2019. Ce nouveau talent de la scène française ne cesse de nous séduire et il livre aujourd’hui une nouvelle capsule de bonheur.

Car il y a une très belle nouvelle dans l’actualité de Hervé : celle de la confirmation d’un premier album, un format qui devrait pointer le bout de son nez dans les prochains mois. Ce format long, l’artiste a eu l’occasion de le mettre en relief avec “Le premier jour du reste de ma nuit” puis avec le très bon “Si bien du mal” qu’il a eu l’idée de mettre en images en mode ‘confinement’ et crêpe party.

Hervé en trio…

Concernant le premier album d’Hervé, pas de date de publication mais une certitude : il risque de nous surprendre et de nous séduire. “Il ressemblera à ce que je fais déjà, mais j’ai ouvert quelques fenêtres. J’ai ouvert les stores ! Il y a un peu de soleil !” avait-il l’occasion de nous confier lors d’une récente interview.

Et justement, Hervé nous offre aujourd’hui un nouveau pan de son univers avec le titre “Trésor” qui sera disponible dès demain sur toutes les plateformes de streaming. Dans cette attente c’est en trio qu’il expose le titre, en compagnie de Vincent Corbel et Stéphane Arthus. Un triangle qui annonce ainsi la nouvelle configuration des futurs concerts de l’artiste.

En live, à distance et en confinement, Hervé en Bretagne, il trio nous livre les maladresses amoureuses du chanteur, ses moment de pauses utiles à la création, la beauté froide et simple de la Bretagne Nord… Une fois de plus on se laisse happer par Hervé, sa musicalité enivrante, sa poésie moderne et sans détour.

Découvrez la version live de “Trésor” d’Hervé :