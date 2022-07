Hyphen Hyphen signe un hymne avec “Too Young”

Hyphen Hyphen poursuit son retour avec le titre “Too Young”, choisi pour représenter une grande compétition internationale. Découvrez le clip sur aficia.

Hyphen Hypen sort petit à petit de plusieurs années d’absence. Le dernier album du groupe HH remonte à 2018. Il incluait le tube “Like Boys”. Mais en début d’année, le trio a annoncé un retour imminent. C’est d’abord Santa, la chanteuse de la bande, qui a proposé un projet solo intimiste avec le titre “Popcorn Salé”. Puis au printemps, le groupe a dévoilé le tube “Don’t Wait For Me”, d’une pétillance folle. En attendant la sortie de leur nouvelle album, ils proposent “Too Young”.

“Too Young” a été sélectionné en tant qu’hymne officiel de la coupe du monde de football féminin qui démarre le 6 juillet en Angleterre. Et le morceau est merveilleusement propice à la célébration, en espérant qu’il permette à l’équipe de France de briller. “Too Young” a absolument tout d’un hymne. Le morceau est explosif, fédérateur et oscille entre électro, pop et surtout rock. La voix de Santa est très haute, rauque, et est soutenu par un formidable piano incroyablement puissant, qui donne toute la teneur au morceau.

La vidéo, quant à elle, est très stellaire, comme pour encourager les équipes engagées à décrocher les étoiles. On aurait pu penser que le clip tourne autour du football mais le groupe a décidé d’un message vidéo plus subtil. La mission du groupe est de faire revenir les étoiles. L’ambiance est donc très cosmique, coloré et appelle à un travail d’équipe. Ensemble, on est plus fort.

Découvrez “Too Young” de Hyphen Hyphen :

Leur nouvel abum C’est La Vie sortira courant de l’année, avant une tournée qui démarrera en janvier 2023. Elle passera par la plupart des petites salles du pays (Strasbourg, Toulouse…) et par le Zénith de Paris le 10 mars.