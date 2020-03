Clip “1ère fois” : Imen Es émouvante aux côtés d’Alonzo

Imen Es est de retour avec la vidéo qui illustre “1ère fois”, un titre en duo avec Alonzo, extrait de son premier album Nos vies. C’est à visionner sur aficia.

Imen Es continue l’exploitation de son premier album, Nos Vies, qui avait eu les honneurs du public lors de sa publication en février dernier. En effet, cet opus riche de 19 pistes et marqué par des collaborations avec Dadju, Alonzo, Abou Debei ou encore Jul était entré directement N°5 des meilleures ventes d’album en France avec l’équivalent de 7.828 ventes.

Aussi, après des titres comme “Oui” et “Je t’aime en silence”, Imen Es mise maintenant sur un duo afin de donner un nouveau coup de fouet à son album qui affiche, après cinq semaines d’exploitation, 22.735 ventes.

Imen Es x Alonzo

C’est donc sur le titre qu’elle partage avec Alonzo qu’Imen S mise pour séduire le public. Et dans le clip de “1ère fois” le message porté par la chanteuse et le rappeur marseillais est clair… Dès les premières secondes, les images sont très poignantes et complètent parfaitement les paroles. Des clichés chocs apparaissent tout au long du clip et reflètent l’horrible quotidien de milliers de femmes.

Alors que la jeune femme (Imen Es) souhaite parler à son ainé (Alonzo), il remarque une trace sur le bras de sa sœur, qu’elle tentait jusque là de « camoufler par les habits« . C’est à ce moment qu’elle raconte les violences qu’elle subit par l’homme qui partage sa vie, mais explique aussi ne pas parvenir à mettre fin à cette relation, notamment à cause de l’amour qu’elle porte, malgré tout, envers son compagnon.

Ne supportant pas de tels actes, son frère tente de partir à la recherche de l’agresseur. Le clip se conclu avec la mention « À suivre« , ce qui laisse fortement penser à une éventuelle suite de la vidéo réalisée par Black Anouar…

Découvrez “1ère fois”, le nouveau clip d’Imen Es :