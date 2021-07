Soso Maness reste toujours le leader des titres les plus écoutés en France avec “Petrouchka”… On fait le point complet sur aficia.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 25 juin au 1er juillet 2021…

Soso Maness, Naps et Lil Nas X sur le podium…

Et hop, une nouvelle semaine sur la première marche du podium pour Soso Maness. Alors que son album Avec le temps se classe troisième des ventes cette semaine, “Petrouchka” qu’il partage avec PLK reste au sommet des écoutes en streaming avec 4.043.966 nouvelles écoutes.

Il partage le podium avec Naps, toujours second, qui affiche 3.125.909 nouveaux streams pour “La kiffance” extrait de son album Les mains faites pour l’or, N°4 du Top Albums cette semaine. On complète avec Lil Nas X qui monte sur la troisième marche avec “Montero (Call Me By Your Name)” qui compte 1.805.622 streams cette semaine.







Coup double pour Jul et Måneskin dans le Top 10

À la quatrième et la cinquième place on trouve Jul avec “Pic et pic, alcool et drame” puis “Alors la zone”, deux titres extraits de son nouvel album Demain ça ira qui entre directement N°1 des ventes dans l’Hexagone cette semaine.







Suivent Alonzo, MHD, Aya Nakamura puis Marwa Loud, des habitués du Top 10 des titres les plus écoutés en France dernièrement. La petite nouveauté sera pour Måneskin qui passe de la 25ème à la 9ème place avec “Beggin’”. Comme quoi la France tombe, elle aussi, sous le charme du groupe qui a remporté l’Eurovision cette année face à Barbara Pravi.









Les nouveautés…

La meilleure entrée de la semaine est donc pour Jul avec “Pic et pic, alcool et drame”. Il classe, en toute logique, de nombreux titres extraits de son nouvel album dans le Top 200 de Spotify France. Au total, le rappeur originaire de Marseille classe 23 titres pour un total de 18.794.606 streams sur la semaine.

Il faut passer à la 52ème position pour trouver “Bad Habits”, le nouveau titre de Ed Sheeran qui compte 696.613 streams. L’alliance Dala et Booba sur “32” se classe 87ème pour 431.253 streams et on trouve, juste derrière, “Zehma” de GLK avec 459.257 écoutes. Pour finir le tour d’horizon des nouveautés, le duo formé par Doja Cat et The Weeknd sur “You Right” se classe 103ème avec 420.065 streams.