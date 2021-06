C’est une nouvelle semaine au Top pour Soso Maness avec le titre “Petrouchka”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés en France cette semaine.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 11 au 17 juin 2021…

Soso Maness, Naps et Aya Nakamura sur le podium

C’est bien Soso Maness qui reste le leader des écoutes cette semaine sur Spotify France. Si son album Avec le temps chute à la seconde place du Top Albums à la faveur de Clara Luciani, son titre “Petrouchka” qu’il partage avec PLK reste un carton : 5.924.978 nouvelles écoutes. C’est encore mieux que la semaine dernière !

Juste derrière et toujours à la seconde place, on retrouve Naps avec “La kiffance”. Lui aussi s’offre un beau classement dans le Top Albums de la semaine avec Les mains faites pour l’or et affiche 3.619.872 nouvelles écoutes sur son titre. Le podium se termine avec Aya Nakamura qui remonte d’une place avec “Bobo” qui affiche 2.312.110 nouvelles écoutes.

Toujours le même refrain…

Même si l’industrie musicale fait preuve de richesse avec un très grand nombre de nouveautés chaque semaine, le Top Streaming reste très largement sur ses acquis. On effet, on retrouve toujours, plus ou moins, les mêmes titres, les mêmes artistes et les mêmes univers d’une semaine à l’autre.

Cette semaine ne fera pas défaut à la règle ! Le Top 10 se complète avec Alonzo, Lil Nas X, Marwa Loud, Gazo, Moha K… Bref, toujours la même ritournelle au fil des semaines.

La première nouveauté se trouve à la 56ème place. C’est Tesher avec Jason Derulo sur le titre “Jalebi Baby”. Il faut ensuite descendre à la 63ème place pour écouter “Mendosa” de Dadinho et Ninho, à la 87ème pour “Dinero” de Trinidad Cardona est à la 88ème pour “Sale histoire” de Leto. Notons que l’alliance entre Zaho et Naps sur “En bas de chez moi” ne se classe que 97ème avec 408.840 écoutes.