Soso Maness reste toujours N°1 des écoutes en streaming avec “Petrouchka”. De son côté, Kungs intègre le Top 10. Le détail, c’est avec aficia…

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 02 au 08 juillet 2021…

Soso Maness, Naps et Måneskin sur le podium…

Alors que son album Avec le temps reste bien classé dans le Top Albums de la semaine, Soso Maness reste une fois de plus le leader des écoutes en streaming en France avec “Petrouchka” qu’il partage avec PLK. Le titre affiche 3.560.422 streams de plus, une légère perte de vitesse par rapport à la semaine dernière.

Pas de changement également pour Naps avec “La kiffance”. Toujours N°2 des écoutes en France et alors que son album Les mains faites pour l’or squatte toujours le Top 10 des albums les plus vendus cette semaine.

La petite surprise du podium sera pour Måneskin. Le groupe vainqueur de la dernière édition du Concours Eurovision de la Chanson passe de la neuvième à la troisième place du classement avec 2.009.456 streams sur la semaine pour le titre “Beggin’”.

Kungs intègre le Top 10…

Le reste du Top 10 des titres les plus écoutés sur la semaine reste presque identique à celui de la semaine dernière. On retrouve ainsi Lil Nas X avec “Montero (Call Me By Your Name)”, deux titres de Jul qui est toujours N°1 du Top Albums avec Demain ça ira, Alonzo, MHD et Marwa Loud.

La belle surprise sera l’intégration dans le Top 10 du titre “Never Going Home” de Kungs. Il passe ainsi de la 14ème place avec 1.168.178 streams la semaine dernière à la 10ème position cette semaine avec 1.332.607 streams. Notons toutefois que dans le classement global du SNEP regroupant l’intégralité des écoutes en streaming, Kungs se classe ‘que’ 13ème.

Les nouveautés…

Du côtés des nouveautés, on trouve Dinos et Damso à la 22ème place avec “Du mal à te dire” extrait de l’album Stamina, Memento qui est N°2 des ventes d’albums cette semaine. OBOY entre à la 35ème place avec “TDB” tandis que l’on trouve “Manège” de Djadja & Dinaz à la 46ème place devant “Freestyle 5min #11” de Zkr.

RK, qui entre N°3 des meilleures ventes d’albums cette semaine avec 100 Rancunes, classe “Petit Coeur” qu’il partage avec Maes à la 62ème place. C’est mieux que Hornet La Frappe qui se trouve à la 82ème place avec “Kedaba”.